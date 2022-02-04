الامارات | شاهد.. لحظة إمداد الطفل #ريان بالأكسجين داخل البئر (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة إمداد الطفل #ريان بالأكسجين داخل البئر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت مقاطع فيديو متداولة ترصد جهود رجال الإنقاذ في المغرب لإمداد الطفل ريان بالأوكسجين، وسط محاولات لإنقاذه بعد سقوطه في بئر عمقه 32 مترا منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وتظهر الفيديوهات قيام رجال الإنقاذ بربط أنبوبة أكسجين وإنزالها داخل البئر إلى البؤرة المتواجد بها الطفل لتذويده بالأكسجين الكافي.

وكان مسؤولون قد اعلنوا في وقت سابق توقف الجرافات عن الحفر بعد الوصول إلى مستوى وجود ريان⁩، وسيكملون الحفر اليدوي بشكل أفقي للوصول إليه، وتواصل الفرق إمداده بالماء والطعام والأكسجين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news