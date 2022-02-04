إلهام شاهين تروي موقفا مع جلال الشرقاوي: قالي إنتي قليلة الأدب وضربني بالقلم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ساعات قليلة ماضية، سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني لوفاة المخرج الكبير جلال الشرقاوي، عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى العناية المركزة منذ يناير الماضي، ولكن ساءت حالته في الفترة الأخيرة ما أدى إلى نقله إلى مستشفى أخرى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة حتى وافته المنية.

ويستعرض «هن» موقفا مثيرا جمع بين المخرج الراحل جلال الشرقاوي، والفنانة إلهام شاهين.

موقف يجمع بين المخرج الراحل جلال الشرقاوي وإلهام شاهين

تحدثت الفنانة إلهام شاهين في إحدى التصريحات التلفزيونية السابقة عن شخصيتها العنيدة التي سببت لها العديد من المشكلات في صغرها قائلة: «أنا اتخانقت مع كل الكبار اللي معاهم شغلنا، لأني عنيدة ومبسمحش لحد إنه يتطاول، يجي على كرامتي، أو يعاملني كعيلة صغيرة، أو يضايقني بكلمة».

وأضافت «إلهام» خلال استضافتها: «جلال الشرقاوي ده أستاذ ومخرج كبير خدني بطلة لفرقته، وأنا تلميذته، قالي أنت أحسن ممثلة هتتخرج من كل اللي دخلوا معهد فنون مسرحية»، مشيرة إلى أنه اختارها في هذه المرحلة العمرية لتكون بطلة الفرقة.

وخلال الحديث، أعربت إلهام شاهين عن استيائها من التحكم في شخصيتها «حتة التدخل فيا محدش له يتدخل في شؤوني الخاصة «أكلتي ايه.. ليه تشتغلي مع فلان ده عدوي مثلًا».

جلال الشرقاوي يصفع إلهام بالقلم على وجهها

وروت موقفا دار بينها وبين المخرج الكبير جلال الشرقاوي إذ زارها أحد الزملاء في الوسط الفني خلال الكواليس، ولكن اعترض جلال الشرقاوي عند رؤيته ذلك ومنعها من زيارة أحد لها، ما جعلها تتعنت «سألته القانون ليا بس؟ قالي آه ف قليت أدبي قولت حاجة سخيفة، قالي أنت بنت قليلة الأدب وإداني بالقلم على وشي».

واستكملت إلهام أنها كانت خاطئة لتطاولها عليه، كان يلزم عليها الانسحاب، «كان لازم اللي أكبر مني لو غلط أسكت أو أنسحب».