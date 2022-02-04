وصلة بكاء بين أبو جبل ووالدته عقب التأهل للنهائي: «إنتي السبب متعيطيش» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص حارس مرمى المنتخب الوطني، والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أبو جبل، على التواصل مع والديه عقب انتهاء مباراة أمس، للاطمئنان عليهما وتبادل التهاني خاصة بعد الأداء البطولي الذي قدمته في ركلات المعاناة الترجيحية.

أبو جبل يبكي في مقطع فيديو مع والدته

وشارك محمد أبو جبل، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو يجمعه بوالدته، ظهر من خلاله وهو يبكي خلال حديثه مع والدته التي ظلت تبكي أيضاً، تعبيرا عن الفرحة والفخر بنجلها.

ودون «أبو جبل» على الصورة قائلا: «كل ده بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى إنتي السبب فيه إنتي وأبويا، متعيطيش يا حبيبتي».

أبو جبل يصعد بالمنتخب الوطني للنهائي الإفريقي

وتألق حارس مرمى المنتخب الوطني، والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أبو جبل، بعد التصدي لركلات الترجيح، القادمة من منتخب الكاميرون، ليصعد بالمنتخب الوطني للنهائي، بعد تألق اللاعبين في تسديد ركلات الترجيح، التي انتهت بفوز «الفراعنة» بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا.

وسجل لمنتخبنا الوطني في ركلات الترجيح كل من، أحمد سيد زيزو ومحمد عبدالمنعم ومهند لاشين، في الوقت الذي تألق فيه حارس الفراعنة محمد أبو جبل، واستطاع أن يتصدى لركلتي الترجيح الثانية والثالثة، وأضاع لاعب الأسود الثالثة، ليحسم الفراعنة التأهل إلى نهائي أمم أفريقيا.

وذهب أبو جبل حارس مرمى منتخبنا الوطني إلى إحضار زجاجة «مياه» قبل خوض «ركلات المعاناة» من على دكة البدلاء، التى وضع بداخلها ورقة، دون فيها أرقام وأسماء لاعبي الكاميرون وزوايا التسديد المفضلة لهم.