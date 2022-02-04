3 علامات تحذيرية بأنك مصاب بـ أوميكرون.. وهكذا تتأكد إذا كان دور برد عادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تختلف أعراض متحور أوميكرون الأخير من كورونا عن أعراض أسلافه والفيروس الأصلي، وهناك بعض الأعراض التي يمكن من خلال الانتباه لها التعرف على الإصابة بهذا المتحور الجديد أو ما إذا كانت دور برد عادي، وفقًا لموقع eatthis

-علامات أن لديك أوميكرون

وفقًا لروبرت لاهيتا، مدير معهد المناعة الذاتية والأمراض الروماتيزمية بأمريكا، فإن علامات أوميكرون تشبه إلى حد بعيد المتغيرات الأخرى لـ كورونا، على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون منه أقل عرضة للإصابة بفقدان الشم والتذوق.

وتنطبق نفس العلامات السعال، والاحتقان، والتعب، والتهاب الحلق، وضيق التنفس، نظرًا لأن هذه الأعراض تشبه أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا، فسيكون من الصعب تحديدها إذا كان لديك كوفيد دون إجراء اختبار.

- 3أعراض شائعة لأوميكرون

تقول مدير معهد المناعة الذاتية والأمراض الروماتيزمية بأمريكا،

إن الأعراض التالية (مرتبة من الأكثر إلى الأقل) شائعة بين المصابين بعدوى أوميكرون:

-السعال: مثل المتغير الأم، لا يزال أوميكرون يؤثر على الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى سعال منتج أو سعال غير منتج، وغالبًا ما يشتكي المرضى أيضًا من شعورهم بأنهم يريدون إخراج البلغم ولكنهم غير قادرين على القيام بذلك على الرغم من السعال المتكرر.

-الحمى: يشعر غالبية المرضى بنوبات من الحمى على الرغم من أن هذا الادعاء شخصي بالنسبة لمعظم المرضى، وغالبًا ما يذكرون الشعور بقشعريرة وإحساس محموم يستمر ليوم أو يومين فقط.

-التعب: تأثير متوقع كلما كانت هناك عملية معدية ولكن على عكس متغير دلتا السابق، فإن الشكاوى من التعب والضعف السهل تكون أقل بشكل ملحوظ

قد يكون لديك أيضًا أعراض كوفيد الشائعة الأخرى:

-ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

-آلام العضلات أو آلام الجسم.

-صداع الراس

-فقدان في حاسة التذوق أو الشم

-إلتهاب الحلق

-احتقان أو سيلان الأنف

-الغثيان أو القيء؛ والإسهال.

-كيف تتحقق من ما إذا كان أوميكرون أو برد وأنفلونزا

يقول الدكتور روبرت لاهيتا إن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك نوع مختلف من كورونا هي الحصول على اختبار، وأن الأكثر دقة هي اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) ، ولكن إذا لم تتمكن من الحصول على أحد هذه الاختبارات، فإن الاختبارات المنزلية تكون دقيقة بنسبة 84٪ عند استخدامها بشكل صحيح، إذا فقدت حاسة التذوق والرائحة، فمن المحتمل ألا تكون الأنفلونزا أو الزكام، وأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا.

-كيف تختلف أعراض أوميكرون عن كوفيد؟

أوضحت روبرت لاهيتا أن أوميكرون هو أحد أنواع كوفيد، هذا هو نفس الفيروس الذي رأيناه في الأصل قبل عامين، لكنه يتغير ويتغير تمامًا مثل الأنفلونزا، ولهذا السبب يجب أن نحصل على لقاح الأنفلونزا كل العام.

وتوقعت أن تكون الأعراض تقريبًا مماثلة للمتغيرات الأخرى، ولكن يبدو أن أوميكرون أكثر اعتدالًا ولديه فرصة أقل للتسبب في فقدان حاسة التذوق والشم.

-أوميكرون ونقص الفيتامينات الأساسية

نصيحة للمرضى المصابين بفيروس كوفيد خلال العام الماضي، لقد لاحظت أن نظامهم الغذائي عادة ما يفتقر إلى الفيتامينات الأساسية التي توفر مضادات الأكسدة وتعزز المناعة.

وتعزى أوجه القصور هذه في المقام الأول إلى قلة تناول الفواكه والخضروات الطازجة، لذلك مع ازدياد متغير أوميكرون الجديد، أوصى الجميع بالحصول على الكميات المطلوبة من الفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامين C و A و D. IU من فيتامين (د) يوميًا، ويفضل أن يكون من مصادر طبيعية.