الامارات | طائرة تعود لمطار القاهرة بعد إقلاعها بـ25 دقيقة.. والسبب راكب سعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة تعود لمطار القاهرة بعد إقلاعها بـ25 دقيقة.. والسبب راكب سعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت طائرة تابعة لشركة "طيران ناس" السعودية إلى مطار العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بعد 25 دقيقة على إقلاعها وذلك لإنقاذ حياة راكب سعودي.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع التلفزيون المصري الرسمي، وذكر فيه: "اضطر قائد طائرة إحدى الشركات الخاصة المتجهة صباح الخميس، من مطار القاهرة إلى الدمام للعودة مرة أخري للمطار بعد 25 دقيقة من إقلاعه لإنقاذ حياة راكب سعودي أصيب بأزمة مرضية مفاجئة."

وأضاف التقرير وفقا لشبكة "سي إن إن" ، أن الراكب السعودي "تم نقله إلى المستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير ساعتين عن موعدها الأصلي".

وتابع التقرير: "صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن برج المراقبة تلقى إخطارا من قائد رحلة "فلاي ناس" رقم 895 والمتجهة إلى مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية يطلب السماح له بالعودة وإعداد فريق طبي لإنقاذ الراكب السعودي "نواف . م" مواليد 1986 حيث أصيب بأزمة مرضية مفاجئة وتم السماح للطائرة بالعودة وتم إنزال الراكب من الطائرة ونقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير حوالي ساعتين عن موعد الإقلاع الأصلي من مطار القاهرة".

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