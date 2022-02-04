الأفضل عربيا في فن الديكوباج: شاركت في مسابقة بلوحة رسمتها منذ 11 سنة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الفنانة التشكيلية، هبة محمد توفيق، الحاصلة على لقب أفضل فنانة تشكيلية عربية في فن الديكوباج، إن فن الديكوباج فرنساوي أصوله صينية، وهو فن قص الورق، وكيفية التعامل معه بشكل مختلف.

وأضافت توفيق، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «هناك نوعان من هذا الفن، فن مجسم وآخر مسطح، حيث يستخدم النوع الثاني في إعادة التدوير».

وتابعت: «شاركت في المسابقة فن المجسم، وهو عبارة عن طبقات من الورق توضع فوق بعضها بشكل معين بعد معالجة الورق، لأن له مكان ويتم عمله حتى يعيش سنوات طويلة».

حب الصناعات اليدوية منذ الطفولة

وأشارت، إلى أن اللوحة التي شاركت في المسابقة بها، صنعتها منذ 11 سنة، حيث استغرقت منها أسبوعين عمل، لافتةً إلى أنها تحب صناعة الهاند ميد منذ نعومة أظافرها، وتطور هذا الأمر أثناء الدراسة، حيث كانت مهتمة بالرسم على الزجاج والحرق على الخشب والجلد

كأس العالم للمبدعين

تمكنت الفنانة التشكيلية هبة محمد توفيق من حصد لقب أفضل فنانة تشكيلية عربية عن فئة فن الديكوباج في المسابقة التي أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن، وهي بطولة كأس العالم للمبدعين العرب لعام 2021، حيث خاضت المسابقة بلوحة ديكوباج مجسم كلاسيكية الشكل مع برواز داخلي من عجينة الورق.

تفاصيل المسابقة

وشارك في المسابقة مبدعون من 17 دولة عربية ومتنافسون من أصول عربية من دول العالم المختلفة وأقيم الحفل الختامي للمسابقة في الهيئة الملكية للطب بمركز العاصمة البريطانية لندن.

وشهد الحفل الختامي حضور مجموعة من المشاهير في المجال الإبداعي منهم المخرج السوري البريطاني أنور القوادري، والفنان الغاني يوجين أنكوما والفنان الألماني البريطاني روبون شتير، والمصور أمير بك أحد أصحاب أغلى الصور الفوتوغرافية في العالم.