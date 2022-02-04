الامارات | شاهد.. انهيار التربة أثناء الحفر لإنقاذ الطفل ريان (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انهيار التربة أثناء الحفر لإنقاذ الطفل ريان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو، لحظة انهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر، العميق الذي سقط فيه الطفل المغربي #ريان، بمنطقة جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال البلاد، قدر عمقها بأكثر من 30 مترًا.

وكانت قد توقفت أعمال الحفر لإنقاذ ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، من قعر البئر بشكل مؤقت، بسبب انهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر.

وبشأت تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان، فقد توقفت الجرافات عن الحفر بعد الوصول إلى مستوى وجود ريان‬⁩، وسيكملون الحفر اليدوي بشكل أفقي للوصول إليه.

وكشفت مصادر أن ريان ما يزال يتحرك داخل البئر، وتواصل الفرق إمداده بالماء والطعام والأكسجين.

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