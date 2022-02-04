الامارات | تطورات مفاجئة.. تأثير انجراف التربة على عملية إنقاذ الطفل ريان (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة.. تأثير انجراف التربة على عملية إنقاذ الطفل ريان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قناة الإخبارية السعودية من المغرب، تفاصيل وضع الطفل #ريان بعد سقوطه في حفرة عميقة بمنطقة جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال المغرب، قدر عمقها بأكثر من 30 مترًا.

وقال مراسل القناة مصطفى العسري، إن الطفل ريان الذي يبلغ عمره 5 سنوات، ما زال في البئر لأكثر من 65 ساعة، والحفريات وصلت إلى مستوى الطفل، موضحًا أنه لم يسقط في بئر ولكنها حفرة إرتوازية لجلب الماء من الأنابيب ولم يتم إكمالها ويصل عمقها إلى 60 مترًا بينما سقط الطفل في حدود الـ 30 مترًا.

وأشار إلى أنه كان من الصعب النزول لإنقاذه في تلك الحفرة كونها لا يتعدى عرضها الـ30 سم فالإنسان العادي يحتاج إلى أزيد من 34 سم.

وأضاف أن السلطات قررت الحفر إلى جانب الثقب حتى تصل إلى حدود الطفل، لافتًا إلى أنهم تفاجئوا بعد انتهاء الحفر والوصول إلى نقطة قريبة من الطفل بأن التربة بدأت تتحرك وهناك احتمال أن يقع انجراف في التربة في تلك المنطقة.

وتابع:"بعض المهندسين نزلوا وتأكدوا من وجود ريان على مستوى تواجدهم وستبدأ منطقة الحفر اليدوي للوصول للطفل".

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