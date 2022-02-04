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الامارات | فرق الإنقاذ تزود الطفل المغربي #ريان بالأوكسجين

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الإمارات اليوم - متابعة الموقع 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإنقاذ تزود الطفل المغربي #ريان بالأوكسجين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات الإقليمية في #المغرب، قبل قليل اليوم الجمعة، عملية الحفر بالقرب من الثقب المائي الذي يوجد به #الطفل_ريان، بسبب مخاوف من وقوع انهيار صخري جديد.

وحسب صحيفة هسبريس الإلكترونية أصدرت السلطات أوامر إلى سائقي الآليات من أجل توقيف عملية الحفر، بسبب سقوط التربة.

وكشفت مصادر مطلعة أن عناصر الوقاية المدنية زودت، صباح اليوم الجمعة، الطفل ريان بقنينة أوكسجين جديدة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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