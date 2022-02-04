علامة "مؤلمة" في أسفل ظهرك تدل على نقص هذا الفيتامين المهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يساعد فيتامين د الذي يعد أساسيًا لعمل وظائف الجسم بشكل جيد، فالاكتفاء منه دليلًا على التأكد من أن العظام والأسنان والعضلات يتمتعون بصحة جيدة، كما يساعد الفيتامين أيضًا على تنظيم العناصر الغذائية الأخرى، بينما عندما يكون ناقصًا، يؤدي إلى أعراض "مؤلمة"، بما في ذلك أعراض أسفل ظهرك.

يمكن أن يكون نقص فيتامين د أكثر انتشارًا خلال أشهر الشتاء حيث قد لا يتمكن الجسم من الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين من أشعة الشمس المباشرة، ونستعرض فيما يلي علامات التحذير لاكتشاف نقص هذه المغذيات، وفقًا لموقع express.

يوضح الموقع أن فيتامين (د) يساعد في أداء وظائف مختلفة في جسمك، بما في ذلك المناعة وصحة القلب، ويلعب فيتامين أشعة الشمس أيضًا دورًا في امتصاص الكالسيوم والفوسفور من نظامك الغذائي، ثم يستخدم الجسم هذه المعادن للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات وقوتها.

عندما يصاب الجسم بنقص في فيتامين (د)، يمكن استهداف هذه المناطق من جسمك، على سبيل المثال، يمكن أن تبدأ عظامك في الشعور بالألم تحت ضغط معتدل، وغالبًا ما يكون هذا أكثر وضوحًا في الضلوع أو عظام الساق.

مكان آخر متأثر بهذه المشكلة يمكن أن يكون ظهرك، وقد تعاني من آلام العظام في هذه المنطقة وكذلك في الوركين والحوض والفخذين والقدمين، ومع ذلك، فإن الألم في عظامك ليس هو العلامة التحذيرية الوحيدة لنقص فيتامين د.

ووفقًا لكليفلاند كلينك، تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

-التعب

-ضعف العضلات

-آلام العضلات

-تشنجات العضلات.

يضيف الموقع الصحي أن هذا النقص قد يكون من الصعب تحديده لأنه ليس "واضحًا تمامًا" لدى البالغين.

لماذا يعتبر نقص فيتامين د أكثر شيوعًا في الشتاء؟

خلال الأشهر المشمسة التي تبدأ عادةً في أواخر مارس وتنتهي في سبتمبر، يكون جسمك قادرًا على تخليق ما يكفي من هذا الفيتامين من ضوء الشمس فقط، لذا، فإن قضاء الوقت في الهواء الطلق مع بشرة عارية يمكن أن يمنحك ما يكفي فقط ، كما توضح ، هيئة الخدمات الصحية.

ويصبح هذا الأمر أكثر صعوبة اعتبارًا من أكتوبر فصاعدًا حيث قد يواجه جسمك صعوبة في تلبية الكمية الموصى بها.

ما هي كمية فيتامين د التي يحتاجها الجسم؟

يحتاج البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا، أي ما يعادل 00000.1 جرام، بينما عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، فإنهم يحتاجون إلى حوالي 8.5 إلى 10 ميكروجرام في اليوم.

بصرف النظر عن ضوء الشمس، يمكنك الحصول على فيتامين د من بعض الأطعمة، بما في ذلك الأسماك الزيتية والفطر أو المكملات الغذائية.