احرص على تناول هذه الأطعمة الـ 8 لتهدئة أعراض أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خلال الإصابة بمتحور أوميكرون الذي انتشر في معظم أنحاء العالم، عليك الحرص على تناول أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات لتعزيز مناعتك ولتهدئة أعراضه.

وفي إطار ذلك، نذكر لكم قائمة بأهم الأطعمة التي عليك تناولها لتهدئة أعراض أوميكرون وتساعد في الشعور بتحسن والشفاء بسرعة، وفقا لما أوضح موقعا "timesofindia" و"eatthis".

- الزبادي:

من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها عند الإصابة بأوميكرون، إنه لين ما يجعلك تشعر بالراحة عند ابتلاعه، خاصة من أعراض الإصابة ألم الحلق.

- شوربة الدجاج بالخضروات:

تحتوي الشوربة على نوع من البروتين والخضروات يمكن أن يساعد في تزويد جسمك ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى.

- الخضروات الصليبية:

تعمل الخضروات الصليبية مثل البروكلي والكرنب، على تقوية جهاز المناعة لديك، وبالتالي تخفيف أعراض أميكرون.

- الأطعمة الغنية بالزنك:

من المهم أن تقوم بتضمين أطعمة مثل بذور اليقطين والكاجو والحمص والأسماك في نظامك الغذائي لأنها غنية بالمعادن والزنك، هذه من المغذيات الأساسية التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ليس ذلك فحسب، بل أيضًا لها خصائص مضادة للفيروسات ، والتي يمكن أن تقلل من قدرة الفيروس على التكاثر أو التسبب في عدوى شديدة.

- الجوافة:

تحتوي الجوافة على كمية وفيرة من فيتامين سي، وغني بمضادات الأكسدة التي تعزز وظائف جهاز المناعة، وبالتالي التعافي بشكل أسرع.

- الأطعمة الغنية بفيتامين د:

أشارت الدراسة إلى أن إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين د في بروتوكول العلاج سيؤدي إلى الشفاء سريع وتخفيف الأعراض، وتشمل : المشروم وصفار البيض واللبن والحليب.

- البروتين:

يعد البروتين أحد أهم العناصر الغذائية التي تساعد في إصلاح تلف الخلايا أثناء بناء العضلات ، ما يعزز جهاز المناعة بشكل أكبر، إضافة إلى شفاء تلف الخلايا الناجم عن فيروس كورونا، ويشمل الأطعمة مثل البذور والمكسرات والعدس ومنتجات الألبان والدجاج والبيض والأسماك.

- الثوم:

يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات، لذا يوفر نظام دفاع جيد ضد الأمراض، وبالتالي تخفيف أعراض الإصابة.

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