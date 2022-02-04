علاج وأسباب الجلد الزائد حول الأظافر للرجال.. أبرزها «باديكير عند الحلاق»

القاهرة - سمر حسين - هو

يعاني بعض الرجال من زوائد جلدية حول الأظافر والتي تُعرف باسم «الودنة»، بسبب قلة الترطيب وعدم ارتداء جوانتي في الطقس البارد، وغيرها من الأسباب التي يستعرضها التقرير التالي، بحسب تصريحات دكتور الأمراض الجلدية، جيمس كوليير، لمجلة GQ الأمريكية الشهيرة المتخصصة في كل شؤون الرجال.

لماذا تظهر الزوائد الجلدية حول الأظافر؟

تحدث الزوائد الجلدية، أو «الودنة»، عندما تتمزق أجزاء صغيرة من الجلد قرب الظفر، والتي تنتج عن مجموعة متنوعة من الأسباب، مثل قضم الأظافر، والأظافر غير الصحية، وجفاف الجلد، واستخدام الصابون والمنظفات القاسية، ودرجات الحرارة الباردة، والأيدي المغمورة بالمياه، والتي لا يتم تجفيفها، أو عندما تكون في المسبح لفترة طويلة جدًا، كل تلك الأشياء تجعل الجلد عرضة للتمزق بسهولة، وتلك الزوائد تؤذي الأظافر كثيرًا لأن هناك الكثير من النهايات العصبية في أطراف الأصابع.

كيف تتجنب حدوث الزوائد الجلدية؟

- لا تقصِ القشرة قرب من الجلد الزائد عند تقليم أظافرك.

- إذا كان لديك بشرة تريد التخلص منها حول الأظافر وقص الفائض، فابدأ بتنعيم الجلد الزائد في الماء الدافئ.

- يمكنك تنعيم البشرة واستخدام القطعة الموجودة في القصافة لتخفيف القشرة.

- قص الجلد الزائد ببطء أو اشتري مقص بشرة متخصص بزاوية.

- يمكنك الذهاب لعمل باديكير للرجال لدى الحلاق.

- حافظ على رطوبة نهاية الأصابع والأظافر، فالترطيب يمنع ظهور الجلد الزائد، خاصة عندما تضع مرهمًا أو كريما لأنه يرطب البشرة ويحميها بشكل أفضل.

- لا تظل لساعات في حمام السباحة.

- لا تغتسل بالماء الساخن جدا.

- لا تخرج في البرد دون قفازات.

كيفية إزالة الزوائد الجلدية بأمان

- لا تعض أو تمزق جلدك.

- اغسل يديك، ثم استخدم مقصًا معقمًا للبشرة حتى مستوى الجلد وليس أعمق.

- ضع المرطب أو المرهم على الجروح التي تبقى رطبة تلتئم بشكل أفضل.

- يمكن أن تؤدي الزوائد الجلدية إلى التهاب الجلد.