طرق طبيعية للتخلص من «جلد الوزة».. وتحذير لـ«الفتيات»: بلاش شفرات وشمع

القاهرة - سمر حسين - صحة

نتوءات خشنة وتراكمات من الجلد الميت، تأخذ شكل يشبه قشر وبذور الفراولة، على هيئة نقاط صغيرة، تتسبب في انسداد مسامات الجلد، وهي المشكلة التي تعاني منها معظم الفتيات والسيدات، وتُعرف باسم «جلد الوزة»، واسمها العلمي «التقرن الشعري».

بعض الفتيات والسيدات يحاولن التخلص من «جلد الوزة»، باستخدام شفرات الحلاقة والشمع، ما يتسبب في ظهوره بشكل أكبر في مناطق متفرقة من الجسم، سواء في الذراع أو الجزء الخلفي من الرجل.

ويُقدم «هن» طرق آمنة للتخلص من مشكلة جلد الوزة، التي تعاني منها الفتيات وتؤرق حياتهن وتتسبب في الظهور بشكل غير لائق أمام الجميع، من خلال الدكتورة شيماء محمود، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر.

أسباب ظهور جلد الوزة

تحدّثت الدكتورة شيماء محمود، عن أسباب ظهور جلد الوزة، أو ما يعرف باسم التقرن الشعري، موضحة أنّه يحدث نتيجة تراكم الكيراتين، وهو بروتين صلب يحمي الجلد من المواد الضارة والعدوى، ويعمل على سد فتحة جريبات الشعر ويتسبب في ظهور بقعة من الجلد الخشن المتجعد، فضلا عن كونها من المشكلات الوراثية التي تصيب البشرة الجافة.

حمام مغربي وتقشير

وأشارت استشاري الأمراض الجلدية، إلى أنّه يمكن التخلص من جلد الوزة بالحرص على ترطيب البشرة وتقشيرها بشكل دائم، للتخلص من الجلد الميت، عن طريق استخدام الكريمات المرطبة والمقشرة، وحثّت الفتيات على عمل حمام مغربي أسبوعيا لتنشيط الدورة الدموية.

«بلاش شفرات وكريمات إزالة الشعر».. نصيحة وتحذير وجهتهما استشاري الأمراض الجلدية، للفتيات اللواتي يستخدمن أدوات وطرق ضارة في إزالة الشعر الزائد في الجسم، إذ قالت عنها: «طريقة خاطئة تضر بالبشرة، وتتسبب في ظهور الالتهابات، والندبات، والتورم، والاحمرار بالجلد، كما أنّ الاستمرار في استخدامها يتسبب في خشونة الجلد، ويكون وسيلة وسبب لظهر جلد الوزة».

ولفتت الدكتورة شيماء محمود، إلى ضرورة اتباع نظام غذائي وشرب ما لا يقل عن لترين ماء أو ما يعادل 8 أكواب بشكل يومي، ما يساعد على ترطيب الجسم من الداخل والخارج، قائلة: «استخدمي صابونة طبية وغير معطرة، واعملي ماسكات طول الوقت لجسمك».