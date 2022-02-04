ندى رحمي تتغزل في والدتها بصورة: «الدنيا كلها».. ومتابعون: نسخة من بعض

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاقة من نوع خاص، جمعت الإعلامية والفنانة ندى رحمي، ووالدتها الفنانة سحر عبدالحميد، فإضافة إلى تشاركهما في نفس الملامح التي دفعت كل من يراهما إلى القول بأنّهما «فولة واتقسمت نصين»، إلا أنّهما تشاركتا أيضا في خفة الروح وحب الفن.

ندى رحمي لوالدتها: الدنيا كلها

وشاركت الفنانة والإعلامية ندى رحمي، صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «أنا والدنيا كلها».

تعليقات الجمهور على صورة الأم والابنة: فولة واتقسمت نصين

الصورة التي شاركتها الفنانة والإعلامية ندى رحمي، لقيت استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم، وكان من بين التعليقات:«الشبه فظيع ربنا يفرحها بيكي، انتوا ازاي شبه بعض أوي كده، كأنكوا نسخة واحدة من بعض، فولة واتقسمت نصين، سبحان الله شبهها أنتِ جدا ربنا يخليها لك، حلوة الصورة ما شاء الله اللهم بارك، يا وعدي يا وعدي على الجمال يا خلاثي بجد، قمر أوي، أنا بحب أشوفكوا سوا، هتتجوزي إمتى، يا بختك بوالدتك، بحب أفلامها جدا، أنتِ نسخة مصغرة من مامتك فعلا».

كواليس من علاقة ندى رحمي ووالدتها

وظهرت الفنانة ندى رحمي ووالدتها الفنانة سحر عبدالحميد، في وقت سابق في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، وتحدثتا عن علاقتهما، خاصة الفترة التي خسرت فيها الابنة وزنا كبيرا من جسدها، إذ قالت الأم في تعليق كوميدي: «بعد ما بنتي خست بدأت ألاقي اللحمة والفراخ في التلاجة»، كما ردت ندى على والدتها قائلة: «ماما غيرت عربيتها بعد ما خسيت.. لأني كنت باخد ميزانية كبيرة في الأكل».