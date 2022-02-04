طريقة عمل السالمون في البيت بوصفات الشيف نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر السالمون من أكثر أنواع الأسماك المفضلة لدى الكثيرين نظرا لمذاقه الطيب والشهي ويحتوي على العناصر الغذائية الهامة التي يُنصح بها أطباء وخبراء التغذية، ويمكن إعداده في المنزل بأكثر من وصفة وطريقة.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل السالمون في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير لفائف السالمون

سالمون

2 بياض بيض

كوب كريمة

ربع كوب شبت مقطع

ملح

فلفل ابيض

صوص الشبت بالليمون

نصف ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة مبشورة

ملعقة كبيرة ثوم مهروس

كوب مرقة سمك

100 جرام زبدة باردة مكعبات

3 ملعقة كبيرة شبت مقطع

ملعقة كبيرة بشر ليمون

ملح

فلفل أبيض

ليمون

شرائح بروكلي

رأس بروكلي

طريقة تحضير لفائف السالمون

- تقطع السمك السالمون شرائح رفيعه ثم تفرد على بلاستك راب

للحشوة

- يؤخذ المتبقي من السالمون يخلى من الجلد ويوضع في الفود بروسيور، ويخلط مع بياض بيض ثم بنخل خليط السالمون بواسطة منخول ثم يضاف شبت فلفل أبيض وكريمة

- تحشى شرائح السالمون بخليط الحشوة ثم يلف جيدا

- يوضع في حلة بها ماء ساخن على النار حتى تمام النضج ويرفع من على النار ويترك ليبرد

للصوص

- يشوح بصل وثوم وبشر ليمون في زيت زيتون على النار حتى تذبل ثم تضاف الزبدة تدريجيا

- يقطع السالمون حلقات ثم يقدم مع البروكلي.

مقادير سالمون مشوي

سالمون

صويا صوص

ملح

فلفل اسود

سماق

ثوم

زنجبيل

شرائح ليمون

بشر ليمون

فلفل الوان

كرفس

زيت

زبدة

عصير ليمون

خضار مشكل

طريقة تحضير سالمون مشوي

- يتبل السالمون ببشر الليمون وعصير الليمون وتشوح في طاسة ساخنة مع حلقات الليمون مع زيت أو زبدة

- يفرم الثوم مع الجنزبيل والكرفس في الكبه ويضاف إلى الطاسة مع السالمون

- يضاف إليه الفلفل المقطع مع الصويا صوص ويترك على النار

- يشوح الخضار المسلوق في طاسه مع زيت وجنزبيل وملح وفلفل وسماق

- يرفع السالمون مع الخضار السوتيه ويرش بالسماق ثم يقدم بالهنا