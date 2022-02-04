طبيب يحذر من مخاطر تكرار الإصابة بـ"أوميكرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

انتشر أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، انتشار كبيرا بين الناس، فلعل من خصائصه سرعة الانتشار، ورغم أن أعراضه خفيفة غير إنه أثار الذعر بسبب تشابه أعراضه مع نزلات البرد.

ويوضح البروفيسور في مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية، أناتولي ألشتاين، أن هذا النوع من الفيروس التاجي يدخل جسم الإنسان وغالبا ما يتكاثر في الجهاز التنفسي العلوي، ما يسبب سرعة تفشيه، محذرا من مخاطر إعادة الإصابة بـ "أوميكرون".

وقال إن متحور "أوميكرون" قادر على "اختراق" مناعة أولئك الذين قد أصيبوا سابقا بسلالتي "ووهان" أو "دلتا". واتضح هذا الأمر من خلال اندلاع موجة جديدة من الإصابات بـ CoViD-19 في روسيا خلال الشتاء، فيما أعرب العالم عن قناعته بأن متحور "أوميكرون" يصيب مَن قد تعافوا بالفعل من "كوفيد – 19" أو تم تطعيمهم منذ فترة طويلة.

كما لم يستبعد البروفيسور إمكانية الإصابة المتكررة بالنوع نفسه من فيروس "كورونا"، بما فيه متحور "أوميكرون"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأعاد إلى الأذهان أن "أوميكرون" غالبا ما يتكاثر في الجهاز التنفسي العلوي ولا ينزل إلى أسفله. وقال "لذلك تدخل العدوى جسم الإنسان بجرعات أصغر، مقارنة بالسلالات السابقة وبالتالي فإن "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة جدا".

وقال العالم الروسي إنه بعد الشفاء من المرض الناجم عن متحور "أوميكرون"، سيكون من الممكن إعادة الإصابة بالنوع نفسه من الفيروس التاجي.

وأوضح قائلا: "سيكون ذلك بالطبع أقل شيوعا، مقارنة بالذين قد أصيبوا بسلالة أخرى من الفيروس، ولكن يمكن أن نشهد مثل هذه الحالات".