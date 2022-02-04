لو مبتعرفيش تردي على الأسئلة المحرجة.. اعرفي الإتيكيت بيقول إيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بتاخدي مرتب كام.. اتجوزتي.. جبتوا شبكة بكام.. هتعملوا الفرح فين.. مفيش حاجة جاية في السكة.. عندك كام سنة.. عايشية في شقة ملك ولا إيجار.. لسه مخلفتوش ليه»، العديد من الأسئلة المحرجة التي تطرق على سمعنا كل يوم، لا نستطع الرد على بعضها وفي وقت آخر نكتفي بابتسامة رقيقة حتى نخرج من ذلك الموقف المحرج حتى لا ندخل في شجار مع تلك الأشخاص، حفاظا على الود الذي يجمع بيننا وبينهم، وعدم إحراجهم.

إتيكيت الرد على الأسئلة المحرجة

إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت والعناية بالمظهر، تحدثت لـ«هُن» عن طرق التعامل والرد على الأسئلة المحرجة، إذ تقول بإن الرد الدبلوماسي على سؤال الراتب، يمكن أن يكون بشكل مختصر بعبارة «الحمد لله»، ونقوم بشرح مرتب كل درجة على حدة دون التطرق للمبلغ الذي نتقاضاه، وحينما يُسأل على السن وبخاصة الفتيات اللواتي يجدن صعوبة في الرد على ذلك السؤال: «سني كبير يكفي لإدارة أموري وأمور حياتي».

وأشارت خبيرة الاتيكيت، إيمان عفيفي، إلى أن الرد بشكل دبلوماسي يُبعد السائل عن التفاصيل ويمتد السؤال إلى مواضيع أخرى، إذ أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يقتحمون حياة الآخرين بالمزيد عن حياتهم الشخصية.

بلاش عصبية وتحلي بعدم الاهتمام

وفي حالة كان السؤال مستفزا أو به حالة من الاستهزاء، فقالت إن الطريقة المثلى للرد عليه تكمن من خلال التحلي بالهدوء وعدم الانزعاج والتظاهر بعدم الاهتمام، أو أخذه باعتباره نوع من الدعابة.

وأشارت إيمان عفيفي، إلى أنه عند السؤال على الحالة والجوانب العاطفية، قالت إنه يمكن الرد على سؤال: «هل أنتِ في علاقة حُب»، قائلةً: «سأخبر الجميع بموعد زفافي حينما أدخل في علاقة عاطفية» مضيفة بإن تلك الطريقة تشعر صاحب السؤال بعدم رغبتك في الرد على السؤال والاحتفاظ بالإجابة لذاتك.