الامارات | كيف سخر محمد هنيدي من حكم مباراة منتخبي مصر والكاميرون؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سخر محمد هنيدي من حكم مباراة منتخبي مصر والكاميرون؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق الفنان محمد هنيدي، بطريقة ساخرة، على حكم مباراة منتخبي مصر والكاميرون، بكاري جاساما، عقب انتهاء الشوط الأول بين المنتخبين، أمس على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

ونشر هنيدي، صورة الحكم وهو مرتدي زي عسكري، عبر حسابه على"تويتر": "الحكم تقريبا مفكر نفسه فعلا في حرب.. وما بيحسبش الفاول لأي لاعب تبعنا لما بيلاقيه لسه عايش".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news