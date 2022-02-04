الامارات | سفير اليابان في السعودية يسأل عن سبب غياب اسم العروس في بطاقة دعوة الزفاف !

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان في السعودية يسأل عن سبب غياب اسم العروس في بطاقة دعوة الزفاف ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سأل سفير اليابان في المملكة العربية السعودية إيواي فوميو، متابعيه عبر موقع “تويتر” عن سبب غياب اسم العروس في دعوة زفاف سعودي كان قد تلقاها. وكتب السفير في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد حضرت مؤخرا حفل زفاف نجل صديقي السعودي القديم ولاحظت أن اسم العروس غير مذكور في الدعوة. أهذه عادة أو تختلف من أسرة إلى أخرى؟”.

وبعد أن تلقى السفير عشرات الإجابات قام بشكر متابعيه قائلاً : "ألف شكر وتقدير لكم جميعًا على ردودكم القيمة على سؤالي خلال مدة وجيزة. كلها معلومات مفيدة لأصل إلى مفهوم أعمق عن مجتمعكم".

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