أسباب تدعوك لزيارة أثينا في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تعتبر العاصمة اليونانية أثينا من أقدم المدن في العالم، وتزخر بالكثير من الكنوز التاريخية والثقافية، وغالبا ما يأتي السياح لزيارتها من جميع أنحاء العالم خلال فصل الصيف من أجل الاستمتاع بالجزر اليونانية المنتشرة في البحر المتوسط.

وكثيرا ما تظهر الطوابير الطويلة أمام منافذ دخول المعالم والمزارات السياحية ويتعين على السياح الحجز المسبق في المطاعم، غير أن الوضع يتبدل خلال النصف الثاني من العام، وفيما يلي بعض الأسباب التي تشجع السياح على زيارة أثينا أثناء الشتاء.

بدون طوابير

تمتاز أثنينا بتاريخها العريق ويوجد بها العديد من المزارات والمعالم السياحية، مثل الأكروبوليس والمتاحف والعديد من المواقع التاريخية، التي تحكي تاريخ المدينة، الذي يعود إلى آلاف السنين، ويظهر الأكروبوليس مع البارثينون على التلة العالية، والتي تحتل موقعا استراتيجيا يطل على المدينة. وعند الرغبة في تسلق الطريق المؤدي إلى وسط البلدة القديمة خلال الصيف، فإنه يتعين على المرء شق الطريق بين جموع السياح في ظل درجة حرارة تصل إلى 40 مئوية، ولكن في فصل الشتاء ينعم السياح بالراحة والهدوء مع إمكانية إلقاء نظرة فاحصة على العديد من المواقع التاريخية.

مساحة أكبر في المتاحف

يقع متحف الأكروبوليس، الذي تم افتتاحه في 2009، على مسافة قريبة من مدخل الأكروبوليس، ويضم واحدة من أكبر مجموعات الفن اليوناني القديم، بالإضافة إلى الكثير من النوافذ الزجاجية، التي توضح ما بداخل الأرض؛ لأن كل أثر في أثينا مقام على أنقاض آثار أقدم منه.

وخلال فصل الصيف تتدفق حشود السياح في قاعات المتحف المكيفة، ولكن خلال الشتاء يمكن الاستمتاع بمشاهدة التماثيل والألوان والتعرف على التاريخ القديم، ولا يقتصر ذلك على متحف الأكروبوليس فحسب، ولكن يمكن أيضا الاستمتاع بزيارة متحف الأثار الوطني ومتحف التاريخ الوطني والمتحف الوطني، الذي تم تجديده مؤخرا، ومتحف جولاندريس للفن المعاصر.

اكتشاف الأطباق اليونانية

يتوافر للسياح في أثينا خلال فصل الشتاء متسع من الوقت لاكتشاف الأطباق اليونانية اللذيذة، وقد تطورت المطاعم اليونانية كثيرا خلال السنوات الأخيرة، لدرجة تحولت معها أثينا إلى وجهة لتذوق الأطعمة المختلفة في العديد من المطاعم والبارات الراقية سواء على البر الرئيسي لليونان أو في الجزر اليونانية، وهناك العديد من قاعات السوق، التي تضم المقاهي والمطاعم ومتاجر السوبر ماركت، وفي بعض الأحيان يتعين على السياح النظر جيدا، حتى لا يتم تجاوز مداخل المنازل غير الواضحة، والتي تضم المقاهي التقليدية العريقة.

مشاهدة أثينا بأعين أهلها

يقع حي بانجراتي شرق ميدان "سينتاجما" ويعتبر جزءا من المنطقة المركزية في العاصمة اليونانية أثينا، وأوضح المرشد السياحي سبيريدون كاجكاس قائلا: "يعيش في هذه المنطقة خليط متنوع من البشر"، ويصطحب المرشد السياح الزوار المرافقين له في منطقته، ويسير عبر الشوارع والأزقة المتعرجة ويعبر الساحات والميادين المزدحمة.

ولا يطغى الطابع السياحي على هذا الحي، ولا يظهر هنا سوى السياح، الذين استأجروا مسكنا خاصا بهم، أو الذين حجزوا رحلة مجانية مع سبيريدون كاجكاس أو أحد زملائه من شركة This is Athens، ومن خلال هذه الجولات المجانية يتعرف السياح على طابع الحياة اليومية الحقيقية في العاصمة اليونانية، علاوة على أن المرشد السياحي يشرح لمجموعته السياحية أفضل المطاعم والبارات ومتاجر الآيس كريم.

جولات سياحية في المنطقة المحيطة

يمكن للسياح في أثينا الانطلاق في جولات سياحية في المنطقة المحيطة بواسطة وسائل النقل العام أو قضاء بضع ساعات على الشواطئ، حتى مع انخفاض درجات الحرارة، مثل شواطئ "آكتي تو إليو" و"آستيراس جلفادا"، وبدلا من ذلك يمكن الانطلاق في جولة سياحية إلى بحيرة "فولياجميني"، التي تمتاز بمياهها الدافئة ذات الخصائص العلاجية.