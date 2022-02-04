في الجمعة الأولى من رجب.. تعرف على فضل الدعاء والصيام في هذه الأيام

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مع دخول شهر رجب المبارك، يبدأ العديد في الاستعدادات لانتظار شهر رمضان المعظم، بتكثيف العبادات، كصيام السنن، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء مرارا وتكرارا، على أمل الاستجابة، في واحد من أفضل شهور العام.

فضل الدعاء في هذه أيام شهر رجب

ويتساءل العديد عن فضل الدعاء في شهر رجب، الأمر التي أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أن الأمر في الدعاء واسع، مستندة إلى الآية رقم 60 من سورة «غافر»: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، والآية رقم 186 من سورة البقرة: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ».

واستشهدت دار الإفتاء إلى الحديث النبوي: «خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ»، فضلا عن ذكر ما قاله الإمام الشافعي في كتابه: «وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ».

أفضل الأدعية في شهر رجب

وإليك أفضل الأدعية في شهر رجب لترديدها بليلة الجمعة الأولى من تلك الأيام المباركة.

- «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله عزوجل».

- ‏«اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش».

- «اللهم إني أسألك بأنك ملك، وأنك على كل شيء مقتدر، وأنك ما تشاء من أمر يكون، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربك وربي لينجح لي بك طلبتي، اللهم بنبيك محمد والأئمة من أهل بيته صلى الله عليه وعليهم انجح طلبتي».

حكم الصيام في شهر رجب

وكانت دار الإفتاء، أشارت إلى أن صوم التطوع في شهر رجب، باعتباره من أشهر الحرم، جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي: أيام العيدين، وأيام التشريق وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر أي يحرم صوم السنة كلها، والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي عن وصال الصوم.