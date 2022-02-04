أشياء في منزلك لا تتوقعيها تنقل لك أمراضا كارثية.. «منها جزء في السكاكين»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الاهتمام بنظافة منزلك وأدوات مطبخك من الأمور التي بشأنها تقي عائلتك من الإصابة بالأمراض، أو نقل البكتيريا لكِ ولعائلتك، إلا أن الحماية لم تعد مضمونة بالتنظيف الظاهري أو السطحي، بل تحتاج العديد من الأشياء الموجودة بمنزلك إلى تنظيف عميق، أو ربما استبدالها بأخرى عقب وقت محدد، لضمان عدم انتقال الأمراض أو انتشار البكتيريا والفطريات المحملة بالأمراض الصحية.

وتوجد العديد من الأدوات والقطع الأساسية الموجودة في منزلك، والتي من شأنها تحتفظ ببقايا الطعام، والمياه غير النظيفة، التي يمكنها الاحتفاظ بالفطريات لفترات طويلة، وبكتيريا تنقل لك أمراضا بالغة على صحتك.

أشياء في منزلك لاتتوقعيها تنقل لك أمراضا كارثية

وفي هذا الصدد، ذكرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، عدة أشياء موجودة في المنزل تنقل لك الأمراض، وتحتفظ بالبكتيريا والفطريات.

وأشارت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال حديثها لـ«هن» إلى أبرز هذه الأدوات، وهي كالتالي:

- جزء أعلى مقابض السكاكين التي تحتفظ بثنايا الطعام: «المكان بين شفرة السكينة والمقبض، بيحفظ ترسبات للأكل بتدخل الثنايا وتعمل بكتيريا وفطريات».

كما حذرت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، من «لوفة» الحمام والمطبخ، مؤكدة أنها مليئة بالبكتيريا، ويفصل تغيرها كل شهر أو أسبوعين.

تحذير من حفظ الأطعمة بالعبوات البلاستيك في الثلاجة

كما حذرت الطبيبة من دواسات الحمام: «لازم تكون جافة ونظيفة دايما ويسهل تنظيفها».

ونصحت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، بضرورة عدم حفظ الأطعمة بالعبوات البلاستيك في الثلاجة لفترات طويلة، مع الحرص على وضع أوراق اللوري، في الثلاجة للتخلص من الرائحة الكريهة.