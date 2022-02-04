كلمة المرور الآمنة تحميك من هجمات القرصنة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت معهد هاسو بلانتر (HPI) إلى تزايد خطر تعرض المستخدمين لهجمات القرصنة الإلكترونية والوقوع في فخ برمجيات التشفير وطلب الفدية.

وأوضح المعهد الألماني أن هناك العديد من المنصات التي تتيح للمستخدم التحقق بنفسه مما إذا كان قد تعرض لهجمات اختراق البيانات وتسريبها على الإنترنت.

ويقوم معهد هاسو بلانتر مثلا بتشغيل منصة HPI Identity Leak Checker منذ 2014، والتي تقوم بمقارنة بيانات المستخدم مع حوالي 13 مليار من بيانات الهوية المسروقة والمسربة على الإنترنت مجانا، ويمكن للمستخدم استعمال هذه المنصة بشكل مجاني، بالإضافة إلى قيام جامعة بون الألمانية بتشغيل منصة Leak Checker، والتي تتيح للمستخدم التحقق مما إذا كان قد تم تسريب بياناته الشخصية، علاوة على توافر أداة قاعدة البيانات «Have I been pwned?».

وتعتبر كلمة المرور الآمنة من العوامل المهمة جدا لمنع اختراق البيانات الشخصية وتسريبها على الإنترنت، ونصح المعهد الألماني بتجنب مجموعات الأرقام «123456» أو الأسماء الشائعة عند إنشاء كلمات المرور.

وأضاف معهد هاسو بلانتر أنه من الأفضل إنشاء كلمات المرور الطويلة، والتي لا تقل عن 15 علامة مع استخدام الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والعلامات الخاصة، مع ضرورة استعمال كلمة مرور مختلفة لكل موقع وخدمة على الإنترنت.

كما يمكن الاعتماد على برامج إدارة كلمات المرور، والحرص على تغيير كلمات المرور في حالة المشكلات الأمنية وتفعيل وظيفة المصادقة ثنائية العامل إذا كانت متوافرة.