هذا النوع من المكسرات صديق القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال الدكتور ماتياس ريدل إن اللوز يعد صديقا للقلب؛ حيث إنه يساعد في الحفاظ على المستوى الطبيعي للكوليسترول في الدم، وذلك من خلال خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) والحفاظ على مستوى الكوليسترول المفيد (HDL)، علما بأن مستوى الكوليسترول الطبيعي يعتبر عاملا رئيسيا لتمتع القلب بصحة جيدة.

وأضاف اختصاصي التغذية العلاجية الألماني أن اللوز يزخر أيضا بالألياف الغذائية، التي تعمل على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم تساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة من ناحية، كما أنها تعمل على تحفيز عملية الهضم من ناحية أخرى.

وأردف ريدل أن اللوز يعد غنيا بالمعادن والفيتامينات المهمة للصحة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين E، مشيرا إلى أن الكمية اليومية الموصى بها تبلغ 30 جراما، أي ما يعادل حفنة ملء راحة اليد.