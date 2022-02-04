6 أسرار وراء بكاء طفلك.. «جذب اهتمامك» أبرزهم

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعتمد الأطفال في مرحلة حياتهم الأولى على البكاء خاصة الرضع إذ يستخدمون تلك الوسيلة لطلب الاهتمام، والتعبير عن الجوع، والآلام وكل ما يتحاجون إليه من الأمهات، ولكن لا تعرف الكثير من الأمهات ما يحتاجه أطفالهن، ومن المحتمل أن يكون لا سبب لنحيب الطفل، لذا نقدم في الموضوع التالي أسباب بكاء الطفل.

أسباب وراء بكاء الأطفال

ويبكي الأطفال لمجموعة من الأسباب وفقًا لموقع «Very Well Family» فيما يلي:

- تعبير عن الجوع

يستخدم الأطفال وخاصًة الرضع البكاء للتعبير عن الجوع في الشهور الأولى، لاعتماده على الرضاعة بشكل أساسي، إذ يحتاج إلى طعامه كل ثلاث ساعات، حيث يتدهور مزاج الطفل عند تأخر رضاعته.

- توتر

من الممكن أن يبكي طفلك لوجود جومن المشاحنات والتوتر مع المحيطين به، أو لتغير أمر ما في حياته مثل تغيير المدرسة، لذا عليك مساعدتهم في معرفة إدارة الإجهاد، وتغيير البيئة للتخلص من التوتر.

- دليل عن رغبته في الاهتمام

يفهم طفلك جيدًا أن بكائه وسيلة لجذب اهتمامك، لذا احرصي على عدم توبيخ الطفل بقول عبارات « لا تبكي.. توقف عن صراخك.. هعاقبك»، يمكنك الاهتمام بطلك عند الشعور باحتياجه إلى ذلك.

- الشعور بالبرد

من الممكن أن يبكي طفلك لعدم تحمله البرودة الشديدة، لذا احرصي على التأكد من ارتداءه لملابس تناسب درجة حرارة المكان، والتأكد من دفئه عند وقت النوم.

- الهروب من أداء المهام

يستخدم الكثير من الأطفال البكاء كوسيلة للهروب من المهام التي يكلفون بها، لذا يمكنك السيطرة على طفلك من خلال إعلامه أنه على الرغم من الغضب، عليه القيام بالمهام التي كلف بها، سيساعد ذلك على سهولة اتخاذ الإجراءات الإيجابية، وإدارة نفسه عند الشعور بالضيق.

- وسيلة لتحقيق رغباته

يستخدم الأطفال البكاء كوسيلة لتحقيق رغباتهم، لذا احرصي على الثبات على رأيك تجاه ما يطلبه طفلك، حتى لا يعتاد استخدام الدموع للتلاعب بمشاعرك.