4 أسباب لـ سواد محشي الباذنجان.. منها «التقوير والماء»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

محشي الباذنجان من أنواع المحاشي المفضلة في وجبة الغداء، إلا أن بعض الأخطاء في تحضيره تتسبب في سواده سريعا قبل التسوية، ومن هذه الأخطاء كما ذكرها موقع «سي بي سي» سفرة.

- التطرية الزائدة

زيادة فرك وتطرية كل حبة باذنجان بشكل كثيف قبل التقوير يزيد من الضغط على جسمه ويرقق القشرة وهو ما يزيد من البقع البنية التي تظهر في الجلد وتحوله لسواد فيما بعد الحشو والتسوية.

- التقوير الشديد

زيادة الإفراط في تقوير الباذنجان يتسبب في ترقيق قشرته الخارجية، لهذا يفضل الانتباه عند تقوير الباذنجان أن يكون به جزء من قلبه في الداخل ليعطي سمك ومتانة لحبة الباذنجان خلال الحشو والتسوية.

- الرطوبة والماء

ترك الباذنجان المقور مكشوف لفترة طويلة سواء في المطبخ بدرجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة سيعرضه للرطوبة والهواء وقطرات الماء التي تعرضه للأكسدة وهو ما يسرع من سواده خاصة لأنه غني بالحديد، لهذا يحفظ ملفوف مغلف بعيداً عن الماء حتى يتم حشوه وطهيه.

التخزين الخاطئ

ترك الباذنجان في الثلاجة لا يزيد عن يوم واحد لأن ذلك يسرع من سواده وتأثره ببخار الماء.

- يمكن وضع محشي الباذنجان بعد التقوير في الثلاجة دون غسيل، ولكن يوضع في أكياس محكمة دون أن تطوله المياه نهائيا، ونضع الأكياس مغلقة بعيدا عن الأطعمة حتى لا يفسد المحشي

- يترك المحشي في الثلاجة لمدة لا تزيد على يومين، قبل تحضيره وتقديمه لأن طول مدة تخزينه، قد يتسبب في ذبوله وتعفنه.