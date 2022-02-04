الامارات | فيلــم الأسبوع مع ريل سينما - مـون فـال Moonfall

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلــم الأسبوع مع ريل سينما - مـون فـال Moonfall والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - القصّة: تتسبب قوة غامضة في خروج القمر من مداره ويصبح في طريقه للاصطدام بكوكب الأرض وتهديد حياة البشرية بأكملها، بينما تحاول رائدة الفضاء جو فاولر فعل المستحيل لإنقاذ الجميع من الكارثة المنتظرة. ويقوم مسؤول تنفيذي في وكالة ناسا، ورائد فضاء، وشخص مؤمن بنظريات المؤامرة، برحلة إلى الفضاء الخارجي لمنع القمر من الاصطدام بالأرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news