5 طرق طبيعية لعلاج تشقق القدمين.. «سهلة وفي كل بيت»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تسبب نسائم الهواء العديد من المشكلات لطبيعة الجلد، وهو ما يجعل الكثير من السيدات يحرصن على الاهتمام ببشرتهن وترطيبها جيدًا، ولكن يفقد معظمهن النظر إلى قدمهن، على الرغم من تعرضها المستمر للرطوبة، التي تسبب تشقق الجلد، ما يسبب إزعاجًا وحرجًا للكثير منهن.

ووفقًا لموقع «Health Line»، يمكنك التغلب على مشكلة تشقق القدمين بطرق طبيعية سهلة وبسيطة تتواجد في منزلك.

تقشير القدمين

نظرًا لأن الجلد المتشقق يكون أكثر سماكًة من غيره، إذ يحتاج إلى التقشير ويمكنك فعل ذلك بإتباع التالي:

- نقع القدمين في الماء الفاتر والصابون لمدة 20 دقيقة.

- استخدام الحجر الخفاف للتخلص من الجلد الميت والسميك.

- جففي قدميك جيدًا.

- ضعي بلسم مناسب للقدم.

- ضعي كمية من الفازلين على بشرة القدم للاحتفاظ بالرطوبة.

- يمكنك استخدام المستحضرات التي تحتوي على عناصر مهمة تفيد بشرة القدم.

وصفات طبيعية لعلاج تشقق القدم

- العسل الأبيض

يحتوي العسل على مواد مضادة للالتهابات، والبكتيريا، بالإضافة إلى دوره في ترطيب البشرة، لذا يمكنك الاستعانة به كمقشر جيد يوضع للقدمين طوال الليل بعد وضعها في الماء.

- زيت جوز الهند

من المعروف أن زيت جوز الهند يستخدم لأصحاب البشرة الجافة، لذا يمكنك استخدامه لمساعدة بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة اللازمة، حيث يحتوي على كمية من المواد المضادة للالتهاب والتي تساعد على سرعة التئام الجروح، والحد من انتقال العدوى من خلال التشققات.

- زيت الزيتون

يستخدم زيت الزيتون للتخلص من تشققات القدمين، احرصي على تدليك القدم به لمدة تتراوح إلى ربع ساعة، وبعد ذلك قومي بارتداء الجوارب لمدة 60 دقيقة، ثم تنظيفها بالماء الفاتر، مع الحرص على تكرار الخطوات حتى الوصول للنتيجة المرغوبة.

- صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز من المواد التي تساعد على التخلص من الجلد الميت، ويمكن تحضير الخليط بإتباع الخطوات التالية:

- خلط 3 ملاعق من صودا الخبز مع كمية مناسبة من الماء الفاتر.

- وضع القدمين في الماء لمدة تتراوح إلى 15 دقيقة.

- الحرص على تدليك القدمين بالحجر الخفاف.

- تجفيف القدمين جيدًا.