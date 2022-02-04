5 تصرفات يومية في منزلك تزيد من فاتورة الكهرباء.. احذريها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصرفات عديدة يفعلها الأشخاص بشكل يومي في منازلهم خلال استخدامهم لبعض الأجهزة، ربما لا يخطر في بالهم، أنها تتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء، وفي السطور التالية ترصد «هن» أبرزها.

وذكرت منظمة «ase» الأمريكية لتوفير الطاقة، 5 تصرفات يفعلها الناس تعمل على ارتفاع فاتورة الكهرباء كل شهر.

غسالة الملابس

شرحت منظمة «ase» الأمريكية، أن استعمال المياه الساخن في غسالة الملابس يعمل على استهلاك تقريبا 90% من طاقتها في تسخين المياه، ولكن عندما يتم استبدالها بماء دافئ يحدث خفض استخدام الطاقة للنصف، أما ي حال الغسيل بالماء البارد يكون أقل بشكل أكبر.

غسالة الأطباق

ربما لا يعلم الكثير من الناس أن غسالة الأطباق المتوسطة الحجم، تحتاج نحو 1800 وات من الكهرباء حتى تعمل، واستخدامها بشكل يومي في المنزل يكلف الشخص تقريبا 66 دولار سنويا «أكثر من ألف جنيه مصري»، ونصحت المنظمة الأمريكية باستعمالها فقط في حال كانت مليئة بالأطباق والأكواب لأن هذه الأمر يوفر 15% من طاقة الغسالة.

الثلاجة أو الفريزر

ربما لا يخطر على بال الكثير من الناس أن فتح الثلاجة كثيرا في اليوم، تعمل على ارتفاع فاتورة الكهرباء حتى وإذا كانت مجرد ثواني، كونها تمثل نحو 7% من إجمالي استخدام طاقة الثلاجة، ويجب فتحها فقط عند الاحتياج لذلك.

الأجهزة الإلكترونية

عدد كبير من الناس يتركون أسلاك الأجهزة الإلكترونية غير الضرورية بالتيار الكهربائي مثل التلفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف المحمولة، حيث إن ذلك يستهلك كمية كبيرة من الطاقة حتى إذا كانت الأجهزة مغلقة.

المصباح

يعمل الكثير من الناس على استخدام المصابيح التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، فيجب العمل على استبدالها بمصابيح موفرة حتى لا يزيد ذلك من فاتورة الكهرباء.