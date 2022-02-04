الامارات | طالب مصري وأسرته يعتدون على معلمة منعته من الغش في الامتحان (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن طالب مصري وأسرته يعتدون على معلمة منعته من الغش في الامتحان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة المصرية القبض على والد ووالدة طالب إثر اعتدائهم بالضرب على معلمة، بعد أن سحبت هاتف الطالب لمنعه من الغش في محافظة الدقهلية.

وكشفت التحريات الأولية أن ولي أمر الطالب اعتدى بالسب والشتائم والضرب عـلى المعلمة البالغة من العمر 50 عاما، لقيامها بعمل محضر غش للطالب المذكور.

واتهمت المعلمة، المشكو في حقهم بالاعتداء عليها بالضرب بالأيدي وإحداث إصابتها بكدمات في ذراعها الأيمن. وتم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، ليتم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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