الامارات | شاهد.. رسم توضيحي يُبين وضعية الطفل ريان داخل البئر

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رسم توضيحي يُبين وضعية الطفل ريان داخل البئر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح أحد الخرائطيين، وضعية #الطفل_المغربي_ريان، داخل البئر، الذي سقط فيه يوم الثلاثاء ، ولا تزال محاولات إنقاذه مستمرة حتى الآن.

وبحسب الرسم التوضيحي المنشور على صحيفة هسبريس المغربية، فإن الطفل ريان متواجد في قاع البئر، على عمق 32 مترًا، علمًا بأن قطر فتحة البئر من الوسط تصل إلى 20 سم.

وسقط الطفل المغربي ريان ، في بئر ضيق بقرية أغران بإقليم شفشاون شمال المغرب، وأظهرت الكاميرات أنه لا يزال حيًا ويحرك يده، بينما وسعت السلطات المحلية عملية الإنقاذ مستعينة بأدوات ضخمة وحديثة.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن الطفل سقط في البئر، في غفلة من والديه، وظلت عمليات البحث عنه، إلى أن عثر عليه في القاع.

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