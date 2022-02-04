الامارات | هيـلتــــــون مـــوسكـــو لينينغــرادسـكــايـــا Hilton Moscow Leningradskaya

شكرا لقرائتكم خبر عن هيـلتــــــون مـــوسكـــو لينينغــرادسـكــايـــا Hilton Moscow Leningradskaya والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقع فندق Hilton Moscow Leningradskaya في أحد أبراج موسكو الأسطورية، والذي يُشار إليه غالباً باسم «الأخوات السبع. تم إنشاء الأبراج في 25 سبتمبر 1947، في الذكرى 800 لموسكو، وهي تحدد أفق هذه المدينة المتنامية، وهو رمز كانت موسكو تغيره، باعتبارها العاصمة القوية للدولة النامية. صُممت «الأخوات السبع» بأسلوب يُطلق عليه لاحقاً «Stalin Classicism» لمزيج من المساحة وإعدادات الصورة الكبيرة والديكور الفخم والتفاصيل التي تخطف الأنفاس.

تم تزيين درجين كبيرين في الردهة الثانية بنقوش جصية تاريخية تُظهر القادة العسكريين الروس العظماء: ديمتري دونسكوي وألكسندر نيفسكي. وكانت الفكرة هي التأكيد على أهم الانتصارات في تاريخ روسيا: المعركة على الجليد عام 1242 ومعركة كوليكوفو عام 1380.

ينقسم ردهة الفندق إلى جزأين منفصلين بواسطة بوابات مذهبة مصممة لتكون نسخة طبق الأصل من كاتدرائية غيتس أوف فيرهوسباسكي في موسكو كرملين. تزين البوابات المزخرفة والذهبية قاعة محطة مترو أرباتسكايا التي شُيدت خلال الفترة نفسها.

حافظت نوافذ الردهة الثانية على منظرها الأصلي وهي مزينة بألواح من الزجاج الملون. تم تزيين قاعة الاحتفالات الكبرى التاريخية بمزهريات جميلة مرسومة يدوياً، تم إنتاجها بواسطة مصنع Imperial Porcelain Factory في سانت بطرسبرغ. كان مصنع الخزف هذا أول منتج لمنتجات السيراميك الفاخرة في روسيا وأحد أقدم المصانع في أوروبا. تم إنشاء الأعمال واللوحات الجصية للسقف من قبل الفنانة ماريا إنجلك.

تم صنع باب المدخل الأصلي، الذي صممه المهندس المعماري ليونيد بولياكوف ، من خشب البلوط الطبيعي. جلب التجديد في عام 2007 حياة جديدة ومظهرها التاريخي لهذا الباب الشهير. من المثير للاهتمام معرفة أنه كان أول باب دوار في الدولة (1954)، وكان مكتب التصميم الحكومي يعمل على هذا المشروع.

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