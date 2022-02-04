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الامارات | «يـاس مـول» يحتــفل بالعـام الصيني الجـديــد بتقـــــديـم هـــدايـا مميّــــزة للمـتسوّقـــيـــن

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق «ياس مول»، وجهة التسوق الأكبر في العاصمة الإماراتية، احتفالية مميزة تستمر 10 أيام بمناسبة حلول العام القمري الصيني الجديد الذي بدأ في الأول من فبراير 2022 حاملاً معه آمال الازدهار والاستبشار ببدايات جديدة. ويستقبل مركز التسوق «عام النمر» بديكورات رائعة عمّت أرجاء ساحة «تاون سكوير»، وإطلاق عروض ترويجية مميزة لاجتذاب المتسوقين ومكافأتهم خلال الفترة من 1 إلى 10 فبراير 2022. وأقيمت في ساحة «تاون سكوير» شجرة هونغ باو رائعة تتيح للمتسوقين الحصول على الكثير من الجوائز المميزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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