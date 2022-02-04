الامارات | قـــــاعة الصقـــر الـــذهبــي مطــــار البحـــرين الــدولــي

شكرا لقرائتكم خبر عن قـــــاعة الصقـــر الـــذهبــي مطــــار البحـــرين الــدولــي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم قاعة الصقر الذهبي الحديثة في المبنى الجديد لمطار البحرين الدولي مجموعة من الخدمات الراقية للمسافرين في درجة الصقر الذهبي، حيث يمكنهم الاسترخاء والاستمتاع بالفخامة والضيافة العربية الأصيلة. مصحوبة بالأنشطة والمرافق المتنوّعة للاسترخاء ووسائل الترفيه المتعددة، بالإضافة إلى مرافق قاعات طيران الخليج المفضلة كغرف الاستحمام وغرف الصلاة والمنطقة الهادئة.

وتقلع «طيران الخليج» ثلاث رحلات أسبوعياً إلى موسكو من مطار البحرين الدولي.

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