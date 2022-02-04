الامارات | 100 ألف مسافر عبر مطار دبي خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف مسافر عبر مطار دبي خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، بأن أعداد المسافرين عبر مطار دبي في تزايد مستمر، حيث بلغت أمس 100 ألف مسافر في الدخول والخروج، في حين تشير التوقعات إلى استمرار تزايد أعدادهم خلال الأشهر المقبلة.

وأكد المري أن الإدارة أنشأت قاعدة بيانات متطورة، ترصد وتتبع الجوازات المزوّرة. كما وفرت البرامج التدريبية والتقنيات اللازمة لتمكين موظفيها من كشفها.

وقال، في جلسة حوارية بعنوان «إكسبو وحكومة المستقبل»، ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، إن «الإدارة نجحت في إبهار العالم بالمرونة العالية، والمبادرات والابتكارات التي قدمتها خلال السنوات الأخيرة، وأسهمت بشكل رئيس في تربعها على عرش التميز، ضمن فئة الجوائز المؤسسية لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بفضل فرق عملها عالية التدريب والكفاءة»، منوهاً بالجهود التي يبذلها أكثر من 1800 موظف يعملون فيها.

وذكر أن التحديات التي واجهت الإدارة بدأت مع الإعلان عن فوز إمارة دبي بتنظيم إكسبو، سنة 2013، حيث بدأت من وقتها في عمل اجتماعات دورية، وتشكيل فرق عمل، للاستعداد لاستقبال وفود من مختلف أنحاء العالم.

وقال: «مع اقتراب الموعد واجه العالم الجائحة، وأصبحت الأمور مضطربة بعض الشيء، بسبب منع السفر، والإجراءات الاحترازية التي طبقت، إلا أن الحياة في دولة الإمارات لم ولن تتوقف، حيث طبقت إجراءات استمرارية الحياة في الإمارات كأول دولة في العالم».

وأوضح أن «إقامة دبي» أدخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي في غالبية معاملاتها، حيث أصبحت 80% من معاملاتها تتم دون تدخل بشري، بدقة وجودة عالية.

ولفت إلى أن الإدارة نجحت في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، من خلال تطبيق حزمة إجراءات استباقية، وتفعيل نهج الحكومة في استشراف المستقبل والاستعداد له، حيث سهلت إصدار أذونات الإقامة والزيارة للمسؤولين عن أجنحة الدول في «إكسبو 2020 دبي»، وتمديد صلاحية الأذونات لمن اقتربت مدة زيارتهم على الانتهاء.

وذكر أن الإدارة حرصت على الوجود في المعرض العالمي، من خلال مكتب يقدم خدماتها، خصوصاً لمستحقي الإقامة الذهبية، إذ يوفر لهم كل ما يلزم من معلومات وخدمات لإنجاز معاملاتهم.

وقال المري إن شعب الإمارات من المواطنين والمقيمين على أرضها لا يتطلع للعيش في المستقبل، لأنه يعيش حالياً في المستقبل».

محمد المري:

• «تغلبنا على تحديات الجائحة بحزمة إجراءات استباقية».

• «80% من معاملات (إقامة دبي) تتم دون تدخل بشري».

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