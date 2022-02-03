5 حيل لتنظيف المنزل في الشتاء.. «السر في الخل والليمون»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام الشتاء من أصعب الفترات التي تواجه المرأة أثناء تنظيف المنزل، نظرًا للبرودة الشديدة التي تعزز الكسل لدى معظمهن، وتوقفهن عن القيام بأنشطتهن التي اعتدن ممارستها، ما يساعد على سهولة انتشار العدوى والفيروسات بشكل كبير.

طرق التخلص من البكتيريا الخفية في المنزل

وفي هذا الصدد، يقدم «هن» خلال هذا التقرير، حيل تساعدك على القيام بنظافة منزلك في الشتاء، لوقاية الأسطح من الأتربة التي تصل من نسائم الهواء، وحتى يصبح منزلك مريحًا وخالي من الفيروسات، وفقًا لموقع «House Beautiful»:

- تنظيف الحائط والنوافذ

احرصي على تنظيف النوافذ من الداخل والخارج، باستخدام قطعة مبللة من الإسفنج أو القماش، بالإضافة إلى التخلص من الخيوط العنكبوتية أو الغبار على الحوائط، ولكن يلزم الحرص على استخدام قطع مجففة من القماش، حتى لا يحدث بقع من الماء على الحائط.

- إزالة الغبار من السجاد

إذا كنت تشعرين بالكسل تجاه تنظيف السجاد، يمكنك التخلص من الغبار الذي يكمن بداخله باستخدام المكنسة الكهربية، أو أدوات التنظيف، سيساعد ذلك على الشعور بالراحة والدفء، بالإضافة إلى استنشاق هواء نقي غير محمل بالأتربة، كما يلزم بسط السجاد في الهواء الطلق.

- تنظيف الستائر

على الرغم من أنها ليست من الأشياء المستهلكة، ولكنها معرضة للأتربة والأبخرة العابرة من النوافذ، لذا يلزم عليك الحرص على تنظيفها، حتى تحافظين على صحة أسرتك.

- التخلص من الجراثيم الخفية

يلزم الحرص على تعقيم مقابض الأبواب، ولوحة مفاتيح أجهزة الكمبيوتر، إذ تعتبر من المناطق التي تؤوي الفيروسات والبكتيريا، يمكنك الاستعانة بالخل والماء للمحافظة عليها نظيفة.

- تنظيف المرايات

يمكنك الحصول على منظف جيد لمرايات منزلك من خلال استخدام عصير الليمون والخل الأبيض، من خلال خلطهم جيدًا في زجاجة ورشها على الزجاج، وبعد ذلك مسحه برفق بقطعة من القماش، أو الإسفنج.