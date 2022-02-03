خفة يد «أمل» تسعد زوار معرض الكتاب.. ألعاب سحرية عجيبة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جولة ترفيهية شاملة، لا تقتصر على الكتاب فقط، بل فقرات فنية مختلفة ومتنوعة تجذب جميع الأعمار في أرض المعارض بالتجمع الخامس، ما يجعل معرض الكتاب في دورته الـ53 متنزه للأسر والأصدقاء، ومكان مناسب لقضاء وقتا ممتعا.

أمل المصري، لاعبة السيرك القومي بالعجوزة، ترسم البهجة على أوجه زوار معرض الكتاب والأطفال، عن طريق فقرة الألعاب السحرية التي تقدمها، ضمن فقرات سيرك العجوزة بالمعرض.

سنوات عمر «أمل» قضتها في السيرك القومي

30 عاما من العروض المختلفة قضتهم أمل في السيرك القومي، إذ التحقت به بعمر 5 سنوات، وبدأت فقراتها بـ«نمرة» الكاوتشوك، والتي تعتمد على اللياقة البدنية العالية والحركات الخطرة، إلى أن تركتها لتقدم البرامج بالسيرك بعد إصابتها في الظهر، حسبما ذكرت خلال حديثها لـ«الوطن».

تشارك أمل مع السيرك القومي كل عام في معرض الكتاب لتقديم الفقرات الترفيهية للزوار، وقررت هذا العام تقديم فقرة الساحر: «الناس متعودين على الساحر الراجل.. بس قولنا نعملهم حاجة مختلفة».

التفاعل مع الألعاب السحرية

تفاعل الجمهور مع «أمل» في معرض الكتاب، لا يختلف كثيرا عنه في سيرك العجوزة، خاصة أن الفقرات تُلعب كما هى دون اجتزاء أي تفاصيل منها، وهو ما يحرص عليه العاملين في السيرك القومي والمتمثلين في عائلات تتوارث المهنة: «كل حد بيعلم ابنه».

فكرة أن يكون الساحر امرأة لاقت إعجاب زوار معرض الكتاب، وتفاعلوا مع الألعاب السحرية التي قدمتها «أمل»، خاصة أنها تعتمد في فقراتها على مشاركة الجمهور معها في بعض الألعاب، سواء بدور المساعد أو التأكد من تفاصيل اللعبة قبل إجراء الخدعة السحرية التي تبهرهم، وتجعلهم يصفقون لها ويحيونها: «هما عارفين إنه مش سحر حقيقي، وإن الفقرات خفة يد وشطارة والساحر مجرد مؤدي لكن بطريقتنا بنبهرهم».