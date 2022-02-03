6 أبراج تخاف من الحسد: «بنات غامضة وبتخبي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الحسد» من الأمور التي يخشاها الجميع، فيحرصون على الكتمان والتعامل مع الآخرين بغموض، ولعل الفتيات هم الأكثر خوفا من «العين»، إذ يصل الأمر لديهن للرعب، فيبتعدن عن التحدث بأشياء تخص حياتهن، بحسب ما وضحته عبير فؤاد خبيرة الأبراج في تصريحات خاصة لـ«هن»، مشيرة إلى أسماء أبراج البنات اللاتي يتسمن بما سبق.

أكثر أبراج البنات خوفا من الحسد

- برج الحوت

صاحبة برج الحوت تشعر بالخوف بشكل كبير من الحسد، لذلك تجدها بارعة في أنها تكون غامضة حتى لا يستطيع أي شخص معرفة عنها معلومات عن نفسها.

- برج السرطان

صاحبة برج السرطان مثل أصحاب برج الحوت، تميل للغموض بشكل كبير، وهما الأكثر في الأبراج غموضا، كما أنهم بارعين في الهروب، ولا يمكن لأي شخص التعرف على معلومات عنهم، وبشكل عام يكونوا خائفين من حسد الآخرين لهم.

- برج الجدي

صاحبة برج الجدي تخاف من الحسد، رغم أنها تدعي بعدم إيمانها بالعين، ولكنها في الحقيقة تقلق جدا من حسد الآخرين لها.

- برج الأسد

صاحبة برج الأسد، تحرص دائما على عمل أي شيء في الخفاء، ويكتشف المحيطين بها بعد ذلك ما تخفيه، وكل ذلك لأنها تخاف من الحسد.

أبراج تتعامل بتلقائية

- برج العذراء

صاحبة برج العذراء، وصفتها خبيرة الأبراج بأنها شخصية تتصف بالعقل، وتحكم على الأمور جيدا، ولكنها تشعر بالخوف من الحسد بشكل كبير جدا.

- برج القوس

صاحبة برج القوس، تخاف من الحسد، رغم أنها تتعامل بتلقائية ولكنها دائما تركز على أن لا يعرف المحيطين بها أي شيء سواء كان إيجابي أو سلبي، قائلة عبير فؤاد: «مش عايزة لا حد يشمت فيها ولا يحسدها».