الفرق بين تساقط الشعر الطبيعي وغير الصحي.. طبيب يوضح الأسباب وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الشعر من أهم معززات الجمال لدى السيدات، إذ تحرص الكثير منهن على الاهتمام بمظهره اللامع والجذاب، ولكن مشكلة التساقط تبقى عائقا أمامهن، إذ يؤثر عليهن بالسلب، رغم أنه في بعض الحالات يكون أمرا طبيعيا، ولكن من المحتمل أن يرجع التساقط لأسباب صحية أيضًا نرصدها خلال هذا التقرير.

كيف تفرق بين تساقط الشعر الطبيعي وغير الصحي؟

قال أحمد الغندور، طبيب الجلدية والتجميل، إن معدل تساقط الشعر بشكل طبيعي يكون فيما يتراوح من 100 إلى 150 شعرة خلال اليوم، «أكتر من كده مش طبيعي»، وعند ملاحظة تساقط عدد أكبر من المحددة مثل وجود كتل من الشعر عند الاستيقاظ على الوسادة، أو مع الاستحمام، في هذه الحالة يكون السبب صحي «بنبدأ ندور على الأمراض الصحية أو غير الصحية».

الأسباب الصحية لتساقط الشعر

وتابع «الغندور» أنه عندما يكون التساقط لأسباب صحية، من المحتمل أن يرجع للآتي:

- أسباب وراثية.

- استخدام مستحضرات تجميل ضارة.

- نقص في مخزون الحديد لدى الجسم.

- الصدمات النفسية.

- بعض الأمراض النفسية، مثل نتف الشعر.

- مشكلات صحية في الجهاز المناعي.

- خلل في النظام الغذائي، وبالتالي عدم حصول بصيلات الشعر على ما يكفي من الفيتامينات.

- خلل في الغدة الدرقية.

- الحمل والولادة.

وأشار الطبيب إلى أنه يمكن تحديد علاج الحالة وفقًا للفحوصات والتحاليل الطبية، لمعرفة ما وراء التساقط، وبعد ذلك تبدأ رحلة العلاج لترميم الشعر من جديد، والتخلص من المشكلة.

ونوه بضرورة الاعتناء بالشعر، وعدم إهمال التساقط، بالإضافة إلى الاهتمام باختيار المنتجات المناسبة للشعر، التي لا تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية.