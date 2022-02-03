طبيب يوضح أسباب مرض هاجر الشرنوبي وطرق العلاج.. الفنانة: «ادعولي أخف»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن ذعرها واستيائها من الأخبار المتداولة بشأن مرضها، قائلة: «أنا مخنوقة جدًا من الأخبار اللي بسمعها في كل حتة، أنا معنديش ورم في عنيا لا قدر الله، ولاعندي فيروس، ولا نزلت أخبار بقول فيها إن اتحسدت».

وأضافت «الشرنوبي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها تعاني من أكياس دهنية في عينها، وعددهم 5 «أنا باخد علاج، ومستنية لو العلاج مجبش نتيجة هعمل جراحة وهيتشالو في عشر دقايق بإذن الله، ادعولي أخف من غير عملية علشان أنا جبانة جدًا».

أسباب ظهور الأكياس الدهنية في العين

وعن أسباب ظهور الأكياس الدهنية في العين، قال الدكتور مصطفى هدهود، ماجستير طب وجراحة العيون بمستشفيات الشرطة، إن الجفن العلوي والسفلي من العين يوجد به غدد دهنية تفتح بمسام صغيرة جدًا على حد الجسم، ووجود أي سبب يؤدي إلى امتداد هذه الفتحات، بسبب تجمع المواد الدهنية التي تفرزها الغدد، وبالتالي تُجمع داخل جفن العين، وتكون كيس دهني.

الأسباب التي تؤدي إلى تكون الأكياس الدهنية

وتضمن الأسباب التي تؤدي إلى تكون الأكياس الدهنية في جفن العين، الآتي:

- ضعف النظر.

- البشرة الدهنية، بالإضافة إلى تعرض العين إلى الأتربة.

- عدم غسيل الوجه باستمرار.

- مستحضرات التجميل بجميع أنواعها، التي توضع بالقرب من جفن العين.

أعراض ظهور الأكياس الدهنية

وتابع الطبيب أن أعراض الأكياس الدهنية تظهر عندما يشعر الشخص بوجود جسما غريبا داخل العين، يصاحبه إحساس بالألم، حدوث تورم، وإحمرار في جفن العين، وعند تجاهلها من الممكن أن تؤدي إلى حدوث التهاب ميكروبي، وعمل خراج صديد في الجفن، ما يؤدي إلى تشوهه، كما يمكن أن يؤثر على قرنية العين من الضغط عليها، وبالتالي يؤثر على الرؤية.

طريقة العلاج

واستكمل طبيب العيون: «العلاج يكون في البداية بأخذ أدوية مضادة للتورم، ومضادات حيوية مع كمادات دافئة لمدة أسبوع، وعند وجود استجابة يكمل علاج بنفس الطريقة»، ولكن في حالة استمرار وجود التورم بنضطر نتخلص منه بالتدخل الجراحي « بتكون جراحة بسيطة تحت تأثير بنج موضعي، أو كلي حسب الرغبة».

وشدد بضرورة الذهاب إلى طبيب العيون عند ملاحظة الأعراض أو وجود أي مشكلة في العين «ممنوع أخذ علاج بدون استشارة الطبيب»، حتى لا يحدث تفاقم.