الامارات | تعزيزات أمنية تنتظر إخراج الطفل المغربي ريان

شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية تنتظر إخراج الطفل المغربي ريان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت، تعزيزات أمنية جديدة مشكلة من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي المغربي من أجل منع وصول مزيد من المواطنين إلى منطقة إغران بمركز تمروت بإقليم شفشاون.

وحسب هسبريس وصلت خمس عربات محملة بأفراد من القوات المساعدة إلى المكان، في انتظار استخراج الطفل ريان الذي سقط في البئر بالقرب من منزله بمركز تمروت.

وقامت عناصر الدرك الملكي بتشديد المراقبة على السيارات والحافلات المتوجهة إلى دوار إغران، بعد تزايد أعداد المواطنين والمتعاطفين مع قضية ريان، حيث تم منع عشرات العربات من الوصول إلى مكان الحادث.

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