لماذا تحاول بعض الزوجات تطبيق مقولة "مسيطرة همشيك مسطرة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من الطبيعي أن تقوم العلاقة الزوجية على التفاهم والترابط والمودة بين الزوجين، ولكن يوجد الكثير من الزوجات المتسلطات التي ترغب بالسيطرة على كل أمور حياة زوجها وأبنائها.

وفي هذا الإطار نستعرض لكم، أسباب سيطرة الزوجة على زوجها وتأثير ذلك على علاقتها بزوجها وأبنائها، وفق ما ذكرت الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري علم النفس والعلاج الأسري.

تقول استشاري العلاج الأسري لـ "الخليج 365"، إن التسلط شيء غير جيد في الحياة بشكل عام خصوصا بالنسبة للمتزوجين، ويؤدي إلى نتائج غير مرضية، ومنها إلغاء شخصية الطرف الآخر وإيذائه نفسيا.

تابعت: تريد الست المتسلطة أن تقوم بدورها هي وزوجها ولا تهتم بآراء الآخرين ومعتقداتهم، وترى دائما أن نظرتها للأمور هي الأصح والأمثل.

وأوضحت أن من ضمن أسباب سيطرة الزوجة على زوجها ما يلي:

- عاشت مع أم متسلطة ومسيطرة مارست عليها تلك القيود.

- المعاناة من اضطراب نفسي.

-ترى نفسها أنها أقيم وأكثر ذكاء وخبرة من زوجها.

- خوفا من تحكم والدته وأخواته في شخصيته.

-الزوجة المسيطرة تستغل ضعف شخصية زوجها أمامها.

تأثير الزوجة المسيطرة على زوجها وأبنائها:

- تؤثر سلبيا على زوجها وأبنائها.

- تنشأ أفراد مضطربين نفسيا وانعزالين.

- الشعور بالإحباط.

- العجز عن تحقيق ما يتمنون.

- فقدان التوازن في العلاقة الزوجية.

- تفكك الأسرة.

- فقدان الترابط مع زوجها وأولادها.

- حدوث الطلاق في أغلب الأحيان.

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