خبراء يحذرون من تناول الأطعمة المعلبة إذا لاحظت هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هل لديك مجموعة كبيرة من الأطعمة المعلبة في مطبخك لم تغربلها منذ فترة طويلة؟ إنه سيناريو شائع بالنظر إلى أن لها فترة صلاحية طويلة ويمكن أن تحتوي على نفس العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في الأطعمة الطازجة والمجمدة، دون الحاجة إلى تخزينها في الثلاجة أو المجمد.

ولكن عندما تقرر أخيرًا التخلص من تلك الفاصوليا السوداء التي تجمع الغبار في مخزنك، فإن تاريخ انتهاء الصلاحية ليس هو الشيء الوحيد الذي يجب أن تضعه في اعتبارك.

يمكن أن يفسد الطعام المعلب في وقت أبكر مما هو متوقع، حتى قبل التاريخ المحدد. في الواقع، إذا لاحظت شيئًا واحدًا على وجه الخصوص فلا تأكل ما بداخله أبدًا.

يجب تجنب تناول الأطعمة المعلبة التي تم تجميدها عن طريق الخطأ، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإنه عندما يتجمد الطعام المعلب، يمكن أن ينتفخ ثم ينفجر، ما يؤدي إلى كسر الختم، وفق ما أورد موقع bestlifeonline.

وتنصح وزارة الزراعة الأمريكية: "إذا كانت اللحامات قد صدأت أو انفجرت، فقم بإلقاء العلب على الفور، ولف العبوة بالبلاستيك وتخلص من الطعام حيث لا يمكن لأحد، بما في ذلك الحيوانات، الحصول عليها".

ويجب تخزين الأطعمة المعلبة في مكان ما في درجة حرارة تتراوح بين 10 إلى 21 درجة مئوية للحصول على أفضل جودة وحفظ أكثر أمانًا، وفقًا للمركز الوطني لحفظ الأطعمة المنزلية (NCHFP).

وقد تتمكن من حفظ سلعة معلبة مجمدة ولا تزال آمنة للأكل، إذ توضح وزارة الزراعة الأمريكية: "العلبة المجمدة التي لم يتم إذابتها وليست منتفخة، يمكن إذابتها بأمان في الثلاجة واستخدامها"، وقد تنجح هذه الحيلة حتى لو ظلت العلبة منتفخة، طالما أنها لم تصدأ أو تنفجر.

وتوضح وزارة الزراعة الأمريكية: "إذا كانت العلب منتفخة فقط، وكنت متأكدًا من أن الانتفاخ ناتج عن التجميد فقد تظل العلب قابلة للاستخدام.. دع العلبة تذوب في الثلاجة قبل الفتح".

ولكن إذا لم يتم إذابته في الثلاجة، فهو ليس آمنًا للأكل.

وإذا تم تجميد طعامك المعلب عن طريق الخطأ وتم تركه ولم يعد مجمداً، فيجب عليك التخلص منه، هذا لأنه من المحتمل أن يذوب عند 4 درجات مئوية أو أعلى، وهو أيضًا غير آمن.

وفقًا لـ NCHFP ، تعتبر ما بين 4 إلى 60 درجة مئوية "منطقة الخطر" ، حيث يسمح إذابة الأطعمة المعلبة في درجة الحرارة هذه بـ "النمو السريع للبكتيريا والخمائر والعفن".

ولكن حتى إذا اتبعت جميع الخطوات الصحيحة للحفاظ على سلعة معلبة مجمدة، فلا تحرص على تناولها أو حفظها. تحذر وزارة الزراعة الأمريكية: "إذا كان المنتج لا يبدو أو رائحته غير طبيعية، فتخلص منه لا تتذوقه، وإذا كانت رائحته طبيعية، فقم بطهي المحتويات جيدًا على الفور عن طريق الغليان لمدة 10 إلى 20 دقيقة".

يمكن أن تنمو البكتيريا القاتلة داخل الأطعمة المعلبة

يمكن أن تنمو بكتيريا تسمى Clostridium botulinum داخل الأطعمة وتلوث الطعام المعلب، وتسبب هذه البكتيريا التسمم الغذائي، وهو مرض خطير "يهاجم أعصاب الجسم ويسبب صعوبة في التنفس وشلل عضلي وحتى الموت"، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ويحذر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) من أنه "لا يمكنك رؤية أو شم أو تذوق توكسين البوتولينوم - ولكن حتى تذوق القليل من الطعام المحتوي على هذا السم يمكن أن يكون مميتًا".

"قبل أن تفتح طعامًا تم شراؤه من المتجر أو معلبًا في المنزل، افحصه بحثًا عن أي تلوث. اشتبه في وجود تلوث إذا كانت الحاوية تتسرب أو بها انتفاخات أو منتفخة. إذا كنت تعتقد أن الطعام قد يكون ملوثًا، فلا تفتح الحاوية وترمي في الخارج".

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