سعره 80 ألف جنيه.. 4 نجمات يرتدين نفس الفستان فمن الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تألقت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جذابة خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة.

وظهرت نانسي بفستان باللون الذهبي مزود بالكشكات من الأمام، وبفتحة حرف الـV من عند الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وارتدت الفستان أيضا منذ سنوات الإعلامية لجين عمران واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أما الفنانة نادين نجيم ارتدت نفس الفستان ولكن بلون مختلف وهو اللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

واختارته الإعلامية مهيرة عبد العزيز ونسقت معه حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

جدير بالذكر أن الفستان بلمسة يد من تصميم أليكسندر فوتييه، ويصل سعره إلى 5154 دولارا، أي ما يعادل 80 ألف جنيه.

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