كورونا اليوم: علامات تدل على إصابتك بأوميكرون دون أن تعرف.. وتحذير من مخاطر تكرار الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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-دراسة تحدد 4 عوامل خطر تزيد من فرص الإصابة بأعراض كورونا طويلة الأمد

حدد العلماء أربعة عوامل خطر قد تساعد في التنبؤ بما إذا كان الشخص سيصاب بأعراض كورونا طويلة الأمد، حيث يعاني البعض من أعراض مختلفة لأسابيع أو أشهر بعد انتهاء عدوى كورونا الأولية، وذلك بحسب موقع " livescience"، و يمكن فحص العديد من هذه العوامل في دم المريض.

وعوامل الخطر هي:

-وجود كمية كبيرة من المادة الوراثية لفيروس كورونا في الدم في وقت مبكر من الإصابة.

- عدوى نشطة بفيروس إيبشتاين بار (EBV أو عامل ممرض مختلف.

-بعض الأجسام المضادة الذاتية ، أو جزيئات المناعة التي تستهدف بروتينات الجسم ، بدلاً من استهداف الفيروسات أو البكتيريا

-والتشخيص الموجود مسبقًا لمرض السكري من النوع 2 ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري ، والذي تكون فيه خلايا الجسم مقاومة للأنسولين.

علامات تدل على إصابتك بـ أوميكرون دون أن تعرف

يمكن الإبلاغ عن معظم عوامل الخطر هذه في الوقت الذي يتم فيه تشخيص المريض لأول مرة بكورونا، مما يزيد من احتمال أن العلاجات السريعة يمكن أن تمنع بعض حالات كورونا الطويلة وفقًا للدراسة الجديدة.

لا تختلف أعراض متغير أوميكرون كثيرا عن أعراض فيروس كورونا إليك أهم أعراض لمتغير أوميكرون. وفقا للتقرير لتقرير نشره موقع " nbcnews " حول النسبة المئوية للأشخاص الذين أبلغوا عن ظهور الأعراض ليؤكد أن الحصول على لقاح COVID-19 بمثابة أفضل حماية من متغير omicron وأي عدوى COVID-19 وتعد نسبة الإصابة بالمرض كالتالي:

سيلان الأنف - 73٪.

صداع - 68٪.

التعب - 64٪.

العطس - 60٪.

التهاب الحلق - 60٪.

السعال المستمر 44٪.

صوت أجش - 36٪.

قشعريرة أو قشعريرة - 30٪.

الحمى - 29٪.

الدوخة - 28٪.

ضباب الدماغ - 24٪.

آلام العضلات - 23٪.

فقدان حاسة الشم - 19٪.

ألم في الصدر - 19٪.

بروفيسور روسي يحذر من مخاطر تكرار الإصابة بـ"أوميكرون"

حذر البروفيسور في مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية، أناتولي ألشتاين، من مخاطر إعادة الإصابة بـ "أوميكرون".

وأوضح عالم الفيروسات أن هذا النوع من الفيروس التاجي يدخل جسم الإنسان وغالبا ما يتكاثر في الجهاز التنفسي العلوي، ما يسبب سرعة تفشيه.

وقال في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية إن متحور "أوميكرون" قادر على "اختراق" مناعة أولئك الذين قد أصيبوا سابقا بسلالتي "ووهان" أو "دلتا". واتضح هذا الأمر من خلال اندلاع موجة جديدة من الإصابات بـ CoViD-19 في روسيا خلال الشتاء، فيما أعرب العالم عن قناعته بأن متحور "أوميكرون" يصيب مَن قد تعافوا بالفعل من "كوفيد – 19" أو تم تطعيمهم منذ فترة طويلة.

كما لم يستبعد البروفيسور إمكانية الإصابة المتكررة بالنوع نفسه من فيروس "كورونا"، بما فيه متحور "أوميكرون".

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