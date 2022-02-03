قصة حب جمعت عايدة عبد العزيز والمخرج أحمد عبد الحليم.. انتهت بألزهايمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال شريف عبد الحليم، ابن الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن والدته أصيبت بألزهايمر عقب وفاة والده المخرج المسرحي أحمد عبدالحليم في عام 2013.

وأكد شريف عبد الحليم، أن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز، تنسى العديد من التفاصيل بحياتها، وأبرزها وفاة والده، مؤكدا أن هناك قصة حب كبيرة جمعتها بوالده تسببت في عدم تحملها صدمة فراقه.

بداية علاقة عايدة عبد العزيز بالمخرج أحمد عبدالحليم

تعرفت الفنانة عايدة عبد العزيز على زوجها المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم، خلال دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد تخرجها من المعهد قامت بالتدريس به.

وسافر المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم إلى لندن لدراسة الإخراج والتمثيل بشكل أكبر، ولحقت به الفنانة عايدة عبد العزيز بعد زواجهما، حيث شاركت أيضا في دورات تدريبية على الفن بالصوت والصورة.

وأثمر زواج الفنانة عايدة عبد العزيز والمخرج المسرحي أحمد عبد الحليم عن إنجاب «شريف» وشقيقته التي تعيش بألمانيا منذ أعوام عديدة.

وبسبب ظروف سفر الابنة إلى ألمانيا، كان الابن «شريف» متواجدا مع والدته أغلب الأوقات، حيث يرعاها ولا يتركها، وفق حديثه لـ«الوطن».

وقالت الفنانة رجاء حسين، في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، إنها ترى ابن الفنانة عايدة عبد العزيز، شريف عبد الحليم، برفقة والدته دائما بالمناسبات بالوسط الفني والتجمعات.

وفاة زوجها سبب إصابتها بألزهايمر

لوم تتحمل عايدة عبد العزيز وفاة زوجها المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم عام 2013، والتزمت الجلوس بالمنزل، ولم تشارك بأي عمل فني بعد رحيله سوى مسلسل «دهشة»، ومن ثم ابتعدت عن الأنظار.

وبعد اختفاء طويل الأمد للراحلة عايدة عبد العزيز عن الأنظار، كشف نجلها شريف عبد الحليم، عن إصابتها بمرض بألزهايمر بالعديد من الأوقات، وكان أبرز ما تنساه هو وفاة والده، وفقا لتصريحاته السابقة لـ«الوطن».