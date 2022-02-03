خطورة إفراط الرجال في تناول المكملات الغذائية: تسبب كوراث وتشنجات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحاول بعض الرجال الحصول على شكل رياضي جذاب ومظهر لائق، ما يجعلهم يترددون على صالات الجيم طوال الوقت، لتقوية العضلات وتحسين الحالة المزاجية، ويرغب البعض الوصول للشكل المثالي للاعبي كمال الأجسام، فيبحثون عن شتى الطرق التي تسرع من ذلك، أبرزها الإفراط في تناول المكملات الغذائية، دون معرفتهم بآثارها الجانبية على صحة الإنسان.

خطورة الإفراط في تناول المكملات الغذائية

الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، تحدثت عن أضرار المكملات الغذائية على الرجال، خلال حديثها لـ«هُن»، قائلة إن الإفراط في تناول المكملات الغذائية يمكن أن يصيب الرجال ببعض الأمراض، من بينها الشعور بالقلق والتوتر، فضلا عن الإصابة بأمراض السرطان والقلب، ويمكن أن يتطور الأمر للوفاة، وهو ما سمعنا عنه في حالات كثير من الرياضيين ولاعبي كمال الأجسام.

كما أشارت خبيرة التغذية، إلى أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية يمكن أن يحدث خللا بالجهاز العصبي، والشعور بالوخز والتنميل، فضلا عن الإصابة بأمراض القلب «الإكثار في تناول فيتامين د، وحمض الفوليك، يترتب عليه الإصابة بالمشكلات القلبية وحدوث الأزمات».

تساقط الشعر وتشنجات وأزمات نفسية

«اضطرابات المعدة وتشنجات»، أبرز الأعراض والأمراض التي نوهت عنها الدكتورة مروة شعير، بخطورة المكملات الغذائية على الرجال، موضحة أنها تتسبب في حدوث اضطراب بالجهاز العصبي والذي يحدث نتيجة كثرة تناول فيتامين سي، ما يجعله يشعر بالغثيان والتقيؤ، بين الحين والآخر، بجانب تأثيرها السلبي على الصحة النفسية، إذ ينتج عن الإفراط بها الإصابة بالتوتر النفسي، وحدوث أزمة في الصحة النفسية، بالإضافة إلى تساقط الشعر، نتيجة الإفراط في تناول السيلينيوم الذي يعد من مضادات الأكسدة، وحدوث تلف في بصيلات شعرك.