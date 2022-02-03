3 طرق مختلفة لعمل «بلح البحر» في المنزل بالكاري والبسطرمة.. «أكلة الرايقين»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر «بلح البحر» من أكثر الأطعمة التي يفضلها الكثيرين، لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده بأكثر من وصفة داخل المنزل، على طريقة كبار الشيفات داخل مصر والوطن العربي.

ويُقدم «هُن» طرق مختلفة لعمل «بلح البحر»، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير «بلح البحر» بالكاري

كيلو بلح البحر

كرفس

ثوم

بصل أخضر

بقدونس

ليمون

كمون

كاري بودرة

فلفل أخضر حار حلقات

زبدة

كريمة طبخ

ملح

طريقة تحضير «بلح البحر» بالكاري

- يشوح الثوم في الزبدة على النار.

- يضاف الزنجبيل.

- يضاف الكرفس والتوابل والبصل الأخضر والفلفل الحار والزيت.

- يضاف بلح البحر، ويقلب كل الخليط على النار.

- يضاف الملح والكمون وعصير الليمون والخضرة المفرومة، ويقلب كل الخليط على النار.

-تضاف الكريمة، ويقلب كل الخليط على النار حتى النضج.

- تغرف وتقدم.

مقادير «بلح البحر» بالبسطرمة في الفرن

بلح البحر

بقدونس

شطة

ثوم

جبنة بارميزان مبشورة

بقسماط

بسطرمة

ليمون

مايونيز

زبدة

طريقة تحضير «بلح البحر» بالبسطرمة في الفرن

- اخلطي البقسماط مع الثوم والجبنة والبسطرمة في الكبة، ثم يرفع ويضاف إليه المايونيز، ويقلب جيدا.

- ارفعي الخليط في بلح البحر مع الشطة والبقدونس، ثم يرص في صينية، وأدخليه الفرن لمدة 25 دقيقة.

- اخلطي الماء المتبقى من بلح البحر مع عصير ليمون ومكعب زبدة وبقدونس على النار، ثم يقدم مع بلح البحر.

مقادير «بلح البحر» بالزبدة والكريمة

زبدة

بصل

فصوص الثوم

شطة

عصير ليمون

بقدونس

بشر ليمون

كريمة طبخ

بلح البحر

ملح وفلفل

طريقة تحضير بلح البحر بالزبدة والكريمة

- تسخن الزبدة مع الزيت على النار، ثم يضاف البصل والثوم.

- يضاف بشر الليمون والشطة.

- يضاف بلح البحر مع التقليب حتى تتفتح وحدات بلح البحر.

- يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون.

- أخيرا تضاف الكريمة.

- تزين بالبقدونس، وتقدم.