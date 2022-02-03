الامارات | تطورات إنقاذ الطفل المغربي ريان.. على قيد الحياة لكنه لم يأكل ويفقد الوعي

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات إنقاذ الطفل المغربي ريان.. على قيد الحياة لكنه لم يأكل ويفقد الوعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت مصادر مطلعة، الأخبار الزائفة المتداولة بخصوص تمكين الطفل ريان من الأكل والماء وسط الثقب الأرضي العميق والضيق، وحذرت المصادر من تداول اي اخبار من خارج الجهات الاعلامية الرسمية المضطلعة على التفاصيل الميدانية.

وأضافت المصادر نفسها، ضمن تصريحات متطابقة لموقع «هسبريس»، أن «الطفل ريان على قيد الحياة، لكنه يفقد الوعي بين الفينة والأخرى».

وأشارت المصادر إلى مواصلة عملية الحفر التي بلغت مراحل متقدمة، بالموازاة مع إمداد الصغير بالأوكسجين لتفادي اختناقه وسط الجب، نافية أن يكون قد أكل أو شرب كما يتم الترويج لذلك.

وتستأثر عملية انتشال الطفل ريان، البالغ 5 سنوات، باهتمام الرأي العام في المغرب وامتدت اصدائها إلى العالم العربي، حيث تحولت عدسات كاميرات أبرز الصحف ووكالات الانباء العالمية، لمواكبة التدخلات التي تباشرها السلطة المحلية.

ورافق هذا الاهتمام رواج العديد من الأخبار الزائفة، مثل انتشار صورة جوية وإرفاقها بتعاليق على أنها تعود لدوار اغران، بجماعة شفشاون، في الوقت الذي ترتبط بحادث مماثل في منطقة ادلب على التراب السوري.

وكانت أولى الإشاعات التي رافقت عملية إنقاذ الطفل ريان قد بدأت يوم أمس الأربعاء، بعدما تم الترويج لانقاذه قبل أن يتبين أن الأمر لا يغدو أن يكون ادعاء زائفا راج بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر من السلطات المحلية، أن عمليات الحفر، التي انطلقت صباح امس الأربعاء باستعمال 5 جرافات وآليات ثقيلة، وصلت إلى عمق 22 مترا، مبرزا أن الجهود متواصلة دون توقف على أمل انتشال الطفل حيا بعد سقوطه في بئر على عمق 32 مترا.

وأكد المصدر لـ «هسبريس» على أن جهود الإنقاذ لن تتوقف إلا بالوصول إلى مكان الطفل، مبرزا أن عمليات الحفر والجرف صعبة وتختلف من عمق إلى آخر بسبب اختلاف مكونات التربة أو وجود الأحجار.

وذكر بوصول مروحية طبية تابعة للدرك الملكي لعين المكان لنقل الطفل، مباشرة بعد انتشاله، إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية، مبرزا أنه تمت أيضا تعبئة سيارة إسعاف بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش.

أكد مصدر مسؤول أن الوصول إلى الطفل ريان يتطلب زهاء 4 ساعات من الحفر المتواصل، مبرزا أن تعزيزات تقنية ستصل إلى مركز تموروت بإقليم الشاون.

وأوضح المصدر ذاته، أنه «تمت الاستعانة بخبراء وتقنيين طبوغرافيين من أجل المساعدة على تحديد مكان الطفل المفقود بدقة».

وشدد المتحدث على أن «وكيل الملك أعطى تعليماته من أجل عدم السماح للمتطوعين بالنزول إلى مكان تواجد الطفل ريان، وعملية الإنقاذ تم حصرها في الحفر فقط».

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