الامارات | زواج بأمر الشرطة.. أخلف وعده بالارتباط فتقدمت بشكوى رسمية

شكرا لقرائتكم خبر عن زواج بأمر الشرطة.. أخلف وعده بالارتباط فتقدمت بشكوى رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى قسم الشرطة قصة حب يتضح منها أن الحبيب غير مستعد للزواج حتى بعد علاقة الحب الطويلة من فتاة يتيمة.

هنا وقف رجال الشرطة بجانب الفتاة اليتيمة، حيث أقام ضباط قسم الشرطة حفل زفاف في مقر مركز الشرطة، ونظموا حفلة موسيقية وزواج العاشق المتهم بالفتاة.

وقع الحادث فى قرية كوميدبور الهندية.

وبحسب مصادر الشرطة فإن اسم الفتاة سوناديفي سينغ (23 عاماً)، والتي تعمل في مصنع زبدة، حيث تعرفت على المتهم وهو شانكار ساهاني (25 عاماً)، حيث تطورت علاقة حب ووصلت إلى وعد بالزواج، إلا أن الحبيب تنصل مؤخراً من وعده، فاضطرت الفتاة إلى اللجوء إلى الشرطة وقدمت شكوى في حبيبها بأنه يرفض الزواج منها، بعد أن أخل بوعده.

تم استدعاء شنكر على الفور إلى مركز الشرطة، وهنا تحدث رجال الشرطة الى شنكار لفترة طويلة، وفي النهاية اقتنع الشاب بالزواج من حبيبته.

بعد ذلك، بدأ أفراد الشرطة الآخرين الاستعداد لحفل الزفاف في مركز الشرطة، وتم استدعاء فرقة موسيقية، وأقيم حفل زفاف للحبيبين.

وقال أحد ضباط الشرطة في المركز للصحافة الهندية إن "الفتاة جاءت إلى مركز الشرطة وهي تبكي. موضحة أنها يتيمة الوالدين. وبعد سماع قصتها، استدعينا الشاب إلى مركز الشرطة. الشاب أيضا تفهم كل شيء. بعد ذلك تم ترتيب زواج اليتيم بمبادرة من مركز الشرطة".

شعر السكان المحليون بالتقدير تجاه مبادرة الشرطة هذه. وقال أحد السكان: "عاشا الحبيبان قصة حب لفترة طويلة. لكن الشاب لم يرد الزواج من الفتاة. الفتاة ليس لها أبوين. إن الطريقة التي حلت بها الشرطة المشكلة جديرة بالثناء".

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